Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья на период нереста 2018 года устанавливает полный запрет любительского, спортивного и промыслового рыболовства в следующие сроки:

1. С 20 апреля по 20 июня:

а) в реке Днестр (с притоками): от города Каменка вверх по течению до границы с Украиной;



2. С 15 апреля по 15 июня:

а) В Дубоссарском водохранилище и реке Днестр (с притоками) до города Каменка;

б) В реке Днестр (с притоками): от плотины Дубоссарской ГЭС вниз по течению, включая протоку Турунчук, до границы с Украиной;

в) В Кучурганском водохранилище;

г) В остальных рыбохозяйственных водоемах Приднестровья.



Данный запрет не распространяется на:

1) рыбохозяйственные водоемы, предоставленные физическим и юридическим лицам для рыбоводства;

2) осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.



Сроки нерестового периода утверждены пунктом 5 Приложения к Приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 2013 года № 215 «Об утверждении Правил рыболовства Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 13-42) в текущей редакции и распространяются на первое и последнее число запрета включительно.