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Не ловись рыбка! В Приднестровье введен запрет на ловлю рыбы

Не ловись рыбка! В Приднестровье введен запрет на ловлю рыбы
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья на период нереста 2018 года устанавливает полный запрет любительского, спортивного и промыслового рыболовства в следующие сроки:
1. С 20 апреля по 20 июня:
а) в реке Днестр (с притоками): от города Каменка вверх по течению до границы с Украиной;

2. С 15 апреля по 15 июня:
а) В Дубоссарском водохранилище и реке Днестр (с притоками) до города Каменка;
б) В реке Днестр (с притоками): от плотины Дубоссарской ГЭС вниз по течению, включая протоку Турунчук, до границы с Украиной;
в) В Кучурганском водохранилище;
г) В остальных рыбохозяйственных водоемах Приднестровья.

Данный запрет не распространяется на:
1) рыбохозяйственные водоемы, предоставленные физическим и юридическим лицам для рыбоводства;
2) осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

Сроки нерестового периода утверждены пунктом 5 Приложения к Приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 2013 года № 215 «Об утверждении Правил рыболовства Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 13-42) в текущей редакции и распространяются на первое и последнее число запрета включительно.
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  • Сегодня, 06:05
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