Согласно Разрешению №6 и №7 от 06.04.2018 года соответственно в связи с ремонтными работами будет закрыто движение автомобильного транспорта:

- с 10 апреля по 18 мая 2018 г. - по ул. Б.Восстания (на участке от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Кишиневская).



Надо отметить, что организаторы ремонта не продумали все детали объезда этого участка пути. Большегрузные автомобили не могут проехать, не создавая себе и другим участникам движения серьезных проблем. Да и те улицы, по которым сейчас идет это движение, судя по всему, будут разбиты не меньше, чем ныне ремонтируемый участок дороги.

В преддверии Радоницы, когда практически весь транспорт города будет двигаться в направлении Борисовского кладбища, это усугубит и без того сложную дорожную ситуацию.

А ведь хотели как лучше.