Набирает обороты предложение присвоить Василию Калько звание Почетного гражданина города Бендеры. Предложение, как говорят, поступило "сверху". А раз так, то надо выполнять.
Напомним, что Василию Калько было 63 года. Он прошел путь от участкового инспектора до главы Следственного комитета, а затем Уполномоченного по правам человека. Будучи следователем по особо важным делам в действующем комиссариате полиции Василий Калько возглавил Бендерскую милицию и с ним под юрисдикцию Приднестровья перешли 14 человек.
На фото: В.Токий
Однако ряд общественных организаций не поддерживают это предложение. Они считают, что раз Положение о порядке присвоения звания... не предусматривает присвоения ушедшим в мир иной, то этого делать нельзя. Они выдвинули своего кандидата - Токия Владимира Ивановича, известного педагога и активного общественного деятеля в Бендерах и республике.
Однако в повестке дня будущей 31-ой сессии Бендерского горсовета народных депутатов, которая пройдет 26 апреля, значится следующее:
"...9. О внесении дополнений в Положение «О почетном Гражданине города Бендеры», утвержденное Решением №14 от 25.09.2003г. 26 сессии 22 созыва. 10. О присвоении звания «Почетный Гражданин города Бендеры» первому начальнику Бендерской милиции, первому Уполномоченному по правам человека Приднестровской Молдавской Республики Калько Василию Александровичу".
Общественники намерены высказать свою точку зрения депутатам на будущей сессии. Следим за развитием событий.
Наша справка:
О Почетном гражданстве На протяжении столетий народы мира воздавали должные почести сво¬им лучшим представителям за их дела, поступки, научные и творческие изыскания, проявления героизма и самоотверженности, за честность, доброту, справедливость, нравственность и верное служение людям, за оставленную в истории села, города, района память. Имена одних с заглавной буквы заносили в летописи и манускрипты, другим ставили величественные памятники, третьим давали определения «вещий», «великий», «добрый», «великолепный», «благородный» и др.
В России еще во времена Ивана Грозного появилось звание «именитый», присваиваемое некоторым боярам.
В 1785 году императрица Екатерина II всем городам ниспослала жалованную грамоту, согласно которой в среде городских обывателей был образован класс именитых граждан. В него включались дворяне, лица свободных профессий (дипломированные ученые, художники, музыканты, писатели, поэты), оптовые торговцы, банкиры, крупные предприниматели, высокие городские чиновники.
Именитым гражданам предоставлялись значительные льготы и привилегии. Они освобождались от телесных наказаний, дозволялось иметь сады, загородные дворы, ездить в карете, запряженной парой или четырьмя лошадьми, заводить фабрики, заводы, промыслы, морские и речные суда. Для них с этого времени служба в армии стала необязательной.
Император Александр I указом от 1 января 1807 года отменил звание «именитые граждане» для купцов всех гильдий.
В1832 году при Николае I вместо «именитых граждан» было введено новое звание «почетный гражданин» для сословий мещанства и духовенства. Оно разделялось на личное и потомственное. Присваивалось только указами императоров. В данную категорию включалось и купечество, награжденное орденом или имевшее классный чин. Кроме того, личное почетное гражданство присваивалось в особых случаях при определенных заслугах и непременном ходатайстве администрации губернии или общественности.
После победы Великой Октябрьской революции, ввиду того, что данное звание относилось лишь к привилегированным классовым сословиям, ВЦИК и СНК Советской республики его отменили Декретом от 11 (24) ноября 1917 года «О ликвидации сословий и гражданских чинов».
До 1917 года в некоторых губерниях России по примеру стран Европы бывали случаи, когда местные власти самостоятельно присваивали звание «Почетный гражданин» отдельным лицам за особые заслуги перед городом.
В Бендерах в начале XX в. Уездное земское собрание воздавало своеобразные почести тем или иным деятелям, внесшим весомый вклад в процветание и прославление города. Живописные портреты таких лиц общим решением собрания вывешивались в зале на втором этаже здания Земства.
В советские времена с начала 60-х годов XX столетия без специальных постановлений союзного и даже республиканского правительств это звание начали присваивать по инициативе некоторых руководителей и общественных организаций городов и сел. 15 ноября 1967 года, когда страна, республика и город широко отмечали 50-летие Великого Октября, 1-й секретарь горкома партии А.И. Мацнев и председатель исполкома горсовета Ф.М. Добрица подписали совместное решение бюро ГК КПМ и горисполкома о присвоении звания «Почетный гражданин города Бендеры» НА. Холмогорову, ДМ. Исаеву и Д.Д. Матвеенко. Об этом настойчиво ходатайствовали партийные, комсомольские и общественные организации города. Каждый из них оставил яркий и весомый след в истории нашего города в разное время, разные периоды его развития и совершенствования. Каждый может служить ярким примером для подражания ныне живущим и будущим поколениям. (Информация Е.Лобанова)