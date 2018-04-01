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Лукашенко решил подарить Молдове пять тракторов и две коммунальные машины

Лукашенко решил подарить Молдове пять тракторов и две коммунальные машины
Беларусь предоставила Молдове на безвозмездной основе трактора и сельскохозяйственную технику.
9 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «Об оказании помощи Республике Молдова». В документе указывается, что Минск передаст Кишиневу пять тракторов МТЗ-82 и две коммунальные машины на шасси автомобилей МАЗ.

Техника отправится в Молдову в ближайшее время. «Данное решение направлено на укрепление белорусско-молдавского сотрудничества и дальнейшее развитие отношений между двумя странами в духе традиций дружбы и взаимовыручки», — говорится в сообщении пресс-службы президента Лукашенко.
За счет этого Беларусь рассчитывает получить заказы для своих машиностроительных заводов. Александр Лукашенко вскоре лично проверит, как белорусские трактора будут работать на молдавской земле.

Президент Беларуси сообщил, что во время предстоящего визита в Молдову на следующей лично вместе с Игорем Додоном вспашет поле. В прошлом году Лукашенко заявил о готовности Белоруссии «сделать для Молдовы всё».
  • Вчера, 18:56
  • DTV
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