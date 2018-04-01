Анализируем ситуацию на рынке занятости населения. Сегодня очередь за Тирасполем. Итак, в ком нуждается этот город?
Согласно информации о потребности организаций в работниках в по состоянию на 11 апреля, городу нужны комплектовщики материалов - 5 человек (Интерцентр-Люкс -2500 руб.), туда же контролер качества (3200 руб), кондитеры за смешную зарплату в 1000 рублей - 4 человека, машинисты разной специализации (от 3000 до 5500 руб.), ищет работа 4-х милиционеров в УВД.
Особая нужда в поварах - 9 вакансий (от 1150 до 300 руб.).
Среди рабочих специальностей востребованы слесари-сантехники (6 вакансий), от 1400 до 4500 руб. Высокую зарплату предлагает спортклуб "Шериф".
Зато Тиротекс и Одема приглашает на работу в совокупности 40 швей, и предлагают при этом зарплату в 3000 - 3500 руб.
Среди специалистов востребованы 8 бухгалтеров (1700 - 4500 руб.), с врачами напряженки такой как в Бендерах нет - востребованы лишь 6 вакансий. В медсестрах нуждаются 8 рабочих мест.
Управлению внутренних дел требуются на работу 30 милиционеров (2500 руб)! С работниками ГАИ здесь проблем нет. Зато отряд спец назначения "Скорпион" ГУИН нуждается в 18 бойцах и предлагает им зарплату от 3000 рублей.
Удивительно, но в городе Днестровск все спокойно - никакие вакансии не заявлены. Значит там с рабочими местами и занятостью населения все в порядке.
Выводы делать не буду, хотя видно, что картина разительно отличается от рынка труда в Бендерах. Григорий Воловой