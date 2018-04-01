Журналисты из Ассоциации «RISE Moldova» в апреле 2016 года направили МВД запрос на получение информации о датах объявления в национальный или международный розыск десяти человек, с указанием статей Уголовного кодекса и возбужденных против них уголовных дел. Министерство внутренних дел отказало в предоставлении информации, запрошенной в журналистских целях, а «RISE» решила отстоять свои права в суде. Дело было рассмотрено в Апелляционной палате, которая обязала Министерство внутренних дел предоставить информацию, запрошенную журналистами. Министерство не согласилось с этим решением, ссылаясь на Закон о защите персональных данных, и подало кассационную жалобу в Высшую судебную палату.
Высшая судебная палата (ВСП) Определением от 21 марта 2018 года, признала недопустимыми кассационные жалобы Министерства внутренних дел (МВД) и Службы информационных технологий МВД на решение Апелляционной палаты от 5 декабря 2017 года, признав таким образом право журналистов из «RISE» на запрос и получение информации о лицах, находящихся в международном и национальном розыске, и о статьях, на основании которых они обвиняются. Определение ВСП вступило в законную силу.
Адвокат Виталий Зама, который представлял интересы журналистов в судах, отметил для Media-azi.md: «Это был сложный процесс, в котором я должен был доказать, что общественный интерес, заключавшийся в знании соответствующей информации превалирует над защитой персональных данных, на которую ссылался государственный орган».
Ранее, Виталие Зама заявил для «RISE Moldova», что это дело создало прецедент в борьбе за свободу слова и за право на доступ к информации в Республике Молдова. «До сих пор еще не было судебных решений, которые бы обязывали МВД выдавать журналистам подобные данные. То есть Высшая судебная палата подтвердила, что получение общественно-значимой информации важнее, чем личные данные, защитой которых прикрывались правоохранители», – добавил Зама, который уже второй год представляет журналистов «RISE» в судах.
«RISE Moldova» объявила, что после получения уведомления об Определении ВСП, повторно направила МВД запрос на получение информации.