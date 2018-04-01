Dnestr.TV

 
0

Высшая судебная палата признала правоту «RISE Moldova» и обязала МВД предоставить информацию, запрошенную журналистами

Высшая судебная палата признала правоту «RISE Moldova» и обязала МВД предоставить информацию, запрошенную журналистами
Журналисты из Ассоциации «RISE Moldova» в апреле 2016 года направили МВД запрос на получение информации о датах объявления в национальный или международный розыск десяти человек, с указанием статей Уголовного кодекса и возбужденных против них уголовных дел. Министерство внутренних дел отказало в предоставлении информации, запрошенной в журналистских целях, а «RISE» решила отстоять свои права в суде.
Дело было рассмотрено в Апелляционной палате, которая обязала Министерство внутренних дел предоставить информацию, запрошенную журналистами. Министерство не согласилось с этим решением, ссылаясь на Закон о защите персональных данных, и подало кассационную жалобу в Высшую судебную палату.

Высшая судебная палата (ВСП) Определением от 21 марта 2018 года, признала недопустимыми кассационные жалобы Министерства внутренних дел (МВД) и Службы информационных технологий МВД на решение Апелляционной палаты от 5 декабря 2017 года, признав таким образом право журналистов из «RISE» на запрос и получение информации о лицах, находящихся в международном и национальном розыске, и о статьях, на основании которых они обвиняются. Определение ВСП вступило в законную силу.

Адвокат Виталий Зама, который представлял интересы журналистов в судах, отметил для Media-azi.md: «Это был сложный процесс, в котором я должен был доказать, что общественный интерес, заключавшийся в знании соответствующей информации превалирует над защитой персональных данных, на которую ссылался государственный орган».

Ранее, Виталие Зама заявил для «RISE Moldova», что это дело создало прецедент в борьбе за свободу слова и за право на доступ к информации в Республике Молдова. «До сих пор еще не было судебных решений, которые бы обязывали МВД выдавать журналистам подобные данные. То есть Высшая судебная палата подтвердила, что получение общественно-значимой информации важнее, чем личные данные, защитой которых прикрывались правоохранители», – добавил Зама, который уже второй год представляет журналистов «RISE» в судах.

«RISE Moldova» объявила, что после получения уведомления об Определении ВСП, повторно направила МВД запрос на получение информации.

  • Сегодня, 06:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новости отовсюду ч.9 Посольство РФ: Кишинев действует в ...
  • И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает ...
  • В Приднестровье министром юстиции стала женщина
  • Как аукнется речь Путина на Приднестровье?
  • Жесткое ДТП в Парканах 7 апреля 2018 г. Сбита женщина.
  • Кровавая Пасха в Бендерах
  • Рыбница: Прокуратура хотела привлечь к ответственности. ...
  • Мысли по поводу: «Дело врачей» - «Вылечит» ли Следстве ...
  • Следственный комитет направил обвинительное дело против ...
  • Картина маслом или за что будут судить второго президен ...

    • Moldova+

  • Впервые в Приднестровье обсуждались проблемы ромов
  • Сдай батарейку - сохрани природу!
  • Школа, реформа и демография
  • Они думают, что мы другие.
  • Учителя-пенсионеры удерживают образование на плаву
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новости отовсюду ч.9 Посольство РФ: Кишинев действует в ...
  • И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает ...
  • В Приднестровье министром юстиции стала женщина
  • Как аукнется речь Путина на Приднестровье?
  • Жесткое ДТП в Парканах 7 апреля 2018 г. Сбита женщина.
  • Кровавая Пасха в Бендерах
  • Рыбница: Прокуратура хотела привлечь к ответственности. ...
  • Мысли по поводу: «Дело врачей» - «Вылечит» ли Следстве ...
  • Следственный комитет направил обвинительное дело против ...
  • Картина маслом или за что будут судить второго президен ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна