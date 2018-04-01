Перед Радоницей православные граждане наводят порядок на могилах умерших родных, близких и друзей, - пишет в социальной сети Виктор Березянский. Чистят могилы, красят кресты и ремонтируют памятники. По решению нашей организации ОО "ОУБД г.Бендеры "Боевые братья" совместно с военнослужащими нашей армии была проведена работа по очистке и наведению порядка на воинском квартале захоронения ветеранов боевых действий на Борисовском кладбище, где захоронены умершие ветераны ВОВ, воины-интернационалисты и защитники ПМР.

"Выражаю благодарность всем, кто принял участие в столь важном мероприятии. Это связанно с тем, что у некоторых захороненных ветеранов, к сожалению, не осталось ни родных ни друзей. Надеюсь, что к такой акции должны присоединиться и другие общественные организации патриотического направления, на деле подтверждая память о своих боевых товарищах".