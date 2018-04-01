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В Госдуме пригрозили увеличить количество российских миротворцев после «коридорного» заявления Филипа в Киеве

В Госдуме пригрозили увеличить количество российских миротворцев после «коридорного» заявления Филипа в Киеве
Депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ Константин Затулин отметил, что глава молдавского правительства своим необдуманным заявлением в Киеве о "коридорах" для вывода российских миротворцев превратился из «политика реального толка, с которым можно вести переговоры, в русофоба». Политика властей Молдовы всё более отдаляется от национальных интересов своего народа, подчеркнул депутат.
- Необычайная смелость, которую обрело в последнее время правительство Молдовы, связана с развязанной на Западе антироссийской истерией и тем давлением, которое эта страна испытывает со стороны американских и европейских политиков, - отметил Константин Затулин.
Он подчеркнул, что попытки молдавского правительства переводить подобные переговоры с Украиной за спиной России могут только обострить ситуацию в приднестровском регионе.

- Хочу напомнить молдавскому правительству, что коридоры могут действовать в обоих направлениях. И Россия не отказалась бы использовать такой коридор, чтобы пополнить свой миротворческий контингент на территории этой страны, - сказал с иронией Затулин.

Вчера Павел Филип заявил, что сможет убедить Киев сделать коридор для вывода российских войск из Приднестровья. По словам главы молдавского правительства,, во время Мюнхенской конференции в сфере безопасности он говорил с представителем России о выводе российского контингента. Ему якобы ответили, что это невозможно сделать из-за сложной ситуации на Украине.

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  • Сегодня, 17:09
  • DTV
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