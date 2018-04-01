Масштабный пожар, уничтоживший популярный ресторан на одесском пляже - видео
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Масштабный пожар, уничтоживший популярный ресторан на одесском пляже, сняли на видео На пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана в Одессе загорелся ресторан «Песок». Возгорание произошло, 13 апреля, около 11 часов дня. Пожар начался в ресторане «Песок», расположенном в районе 13-й станции Большого Фонтана. Позже огонь перекинулся на лодочную станцию, которая находится рядом.
На место возгорание прибыли шесть пожарных расчетов. Спасатели тщетно пытались добраться до горящего помещения. К тушению огня подключились также работники ресторана, качая воду из моря с помощью насоса.
Пожару присвоен второй, повышенный ранг из-за площади огня и опасности распространения пожара на другие объекты. Столб черного дыма был виден за километры. Деревянное здание ресторана выгорело практически полностью. Пожарные пытались спасти хотя бы лодки.