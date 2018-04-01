Служба безопасности Украины обвинила Москву в намерении ввести войска на территорию Донбасса. По словам Виктора Кононенко, занимающего пост заместителя председателя СБУ, данное событие должно произойти осенью текущего года. Кононенко утверждает, что власти РФ отдадут приказ о переброске армейских соединений после совершения провокаций в отношении русскоязычного населения востока Украины. Замглавы СБУ заверил, что Киев даст отпор вероятному противнику, пишет сайт «Новороссия». Ранее в пятницу луганские силовики распространили информацию о подготовке в Запорожье диверсантов, которым поставили задачу ликвидировать руководителей ЛНР и ДНР.