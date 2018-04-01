Бывший управляющий делами госадминистрации Бендер, а затем работник ГТК ПМР Александр Мазуренкопопал под пресс действий новых приднестровских властей. Задержать его не успели, так как опальный бывший чиновник находится в Молдове, где уже перенес операцию.



Напомним читателям, что он работал в период руководства города и ГТК ПМР Юрием Гервазюком, которого затем выкрали с территории Молдовы "добрые самаритяне" и сильно покалечили, а затем в Приднестровье его осудили на 10 лет лишения свободы



Он сообщил, что в этом году на него было возбуждено уголовное дело по действиям, которые он якобы совершил, будучи управделами в Бендерах. Его квартиру и машину даже арестовали.

Однако, по словам А.Мазуренко, после его жалоб, прокуратура Бендер сообщила, что арест на его квартиру и автомобиль снят, так как проводился с нарушениями.



Однако на этом, как он полагает, история не закончится. Его пытаются привлечь, якобы за действия, которые прошли 5 лет назад и, по его словам, не имеющие к нему никакого отношения. Все строится на основании единственного заявления, которое, как он полагает, заявитель написал под давлением следственных органов.



В последнее время, как рассказал Александр Мазуренко, к нему доходит информация, что в Приднестровье разрабатывают схему его похищения из Кишинева.



- Мне сообщили, что на достаточно высоком уровне в дано указание меня выкрасть из Кишинева и привезти в багажнике в цепях, как Гервазюка, -



Он и другой бендерчанин Михаил Небуну (выпущенный под залог и покинувший затем Приднестровье) написали заявления в молдавские правоохранительные органы, на основании которых возбуждены уголовные дела против тех, кто вел себя противозаконно в отношении них.

В случае неявки в прокуратуру Молдовы, лицо подается в розыск, и ему ограничивается выезд из Молдовы.





