Зенитно-ракетный комплекс С-200 ПВО Сирии не так давно уничтожил истребитель одного из «соседних государств», который пытался нарушить границу воздушного пространства Сирийской Арабской Республики. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Судя по всему, речь идёт об отражении агрессии Тель-Авива. Как ранее сообщала «Русская Весна», 9 и 10 февраля боевые самолёты ВВС Израиля выпустили ракеты по объектам в Сирии. ПВО Вооружённых сил САР отчитались о сбитом истребителе F-16 ЦАХАЛ американского производства, который упал на территории Израиля. Позже появились фотографии и официальные подтверждения.
Известно, что пилоты катапультировались и были доставлены в больницу с травмами.