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В первом квартале отмечается стремительный рост экспорта из Приднестровья в ЕС


В первом квартале отмечается стремительный рост экспорта из Приднестровья в ЕС
Приднестровский экспорт за первые три месяца нынешнего года по сравнению с таким же периодом 2017 года вырос на 45% - с 127,1 до 184,1 миллионов долларов. Произошло это прежде всего за счет увеличения поставок в страны Европейского союза, в первую очередь, в Румынию и Польшу.
По данным Государственного таможенного комитета республики, экспорт из ПМР в Румынию вырос в 2,3 раза, до 29,8 миллионов долларов, а в Польшу – почти в 13 раз, с 1,7 до 22 миллионов долларов. В целом же выручка от поставок из Приднестровья в ЕС в январе-марте достигла 82,3 миллионов долларов – по сравнению с 37,4 миллионами годом ранее.
Продолжал расти, хоть и далеко не такими стремительными темпами, экспорт из ПМР в Россию. За первый квартал нынешнего года он составил 20,9 миллионов долларов (в 2017-м это было 12,7 миллионов).
Что же касается региональной торговли, то доходы от поставок на Украину тоже увеличились – на 18 миллионов, а вот в Молдову – сократились почти на ту же сумму. В последнем случае решающую роль сыграло падение на 32%, или на 11,5 миллионов долларов, выручки по статье «экспорт электроэнергии».
В общей сложности на ЕС сегодня приходится почти 45% приднестровского экспортного потока (и это рекордная цифра за последние годы), на Украину и Молдову – примерно по 20%, на Россию – 11,4%.

Если говорить об импорте, то по итогам первого квартала обращает на себя внимание рост поставок в Приднестровье из Украины. Они увеличились почти в 2,6 раза – с 26,9 до 69,1 миллионов долларов.
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  • Вчера, 20:59
  • DTV
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