Парламентские вести: Как нам обольстить инвестора?
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Приднестровье готово предоставить ему беспрецедентные преференции, только «клюнет» ли он? На состоявшемся вчера пленарном заседании Верховного Совета жаркие дискуссии вызвал рассматриваемый во втором чтении проект закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности», автором которого выступало правительство. Градус его обсуждения был высок, в виду чего спикер парламента Александр Щерба был вынужден призывать коллег к цивилизованному ведению диалога, умению выслушивать чужое мнение, и сравнивал депутатский зал заседаний с боксерским рингом и то ли радовался, то ли сожалел, что «у нас нет братьев Кличко».
Собственно, этот законопроект провоцировал «жаркость» дискуссии при его обсуждении не только на сессии, но и на заседании парламентской фракции «Обновление», и на совещательном собрании первых приднестровских депутатов, которым, напомним, руководит экс-президент Игорь Смирнов. Основная тема спора – давать или не давать потенциальным инвесторам, как внешним, так и внутренним, такой огромнейший, как выразился один из парламентариев, объем преференций, и будет ли он «приманкой» для них?
О необходимости привлечения в задыхающуюся от недостатка средств экономику «свежей крови» и «свежих денег» в республике говорят не первый год: и попытки создать привлекательный инвестиционный климат и законодательный фон предпринимались неоднократно, и инвестиционные форумы с целью себя показать проводились несколько раз, и высокие инвестиционные гости вроде на нашу хлебосольность откликались охотно, и обещали нам небо в инвестиционных алмазах, но дальше обещаний дело так и не сдвинулось. Меж тем, без него - дорого и долгожданного - инвестора нам не выжить, особенного сегодня, когда Россия отчетливо дает понять, что наше иждивенчество ей откровенно надоело, и сокращает объем финансовой поддержки. Но, как известно, инвестор (и его деньги) любят тишину и стабильность, а мы – такой регион, в котором до финансовой, а главное – до политической - стабильности, как до канадской границы.
Однако попытка – не пытка: новый 2018 год правительство и законодатели начали с думы об инвесторе. И уже 28 февраля Верховный Совет принял пакет из 6 законопроектов, регулирующих вопросы поддержки инвестиционной деятельности. Предложенные государством финансовые и нефинансовые меры и впрямь беспрецедентны – для инвесторов, вложившихся в нашу экономику (речь идет о суммах от 200 до миллиона евро), открывших новое производство, создавших новые рабочие места, предусмотрено освобождение на 10 лет от налога на доходы организаций, установлены льготные ставки единого социального налога, прописаны льготы по плате за землю. Также предлагается предоставлять инвестору субсидии (государство берет на себя обязательство возвращать ему из республиканского бюджета в размере до 10 % часть вложенных средств) и освободить его от обязательной продажи части валютной выручки Приднестровскому республиканскому банку на срок реализации инвестиционного проекта.
Последние две поправки вызвали наиболее жаркие прения. Профильный парламентский комитет по развитию предпринимательства предложил их к принятию. Его председатель Виктор Гузун напомнил, что в нашей истории случались моменты, когда в стране действовал двойной курс национальной валюты, и хозяйственники были вынуждены продавать валюту ПРБ по официальному курсу, а покупать по неофициальному, и следовательно, более высокому. Сегодня, по мнению Гузуна, мы должны гарантировать инвестору возможность конвертировать столько валюты, сколько ему потребуется (например, для выплаты зарплаты и уплаты налогов), не прибегая «к обязаловке».
Однако не все парламентарии оценили такую валютно-банковскую «щедрость». Депутат Петр Пасат убежден, что освобождение инвестора от обязательной продажи валюты – это не та мера, которая – в «море» остальных преференций – может его убедить вкладывать деньги именно в Приднестровье. Его ожидаемо поддержал ПРБ. Председатель Центробанка Владислав Тидва напомнил, что «обязательная продажа валютной выручки – это элемент валютного контроля, а также важный инструмент контроля за обменным курсом, а значит, во многом и за инфляцией». Сегодня, по его словам, вопрос с валютой снят, но «мы сами создаем ажиотаж вокруг этой проблемы и сами, внося такие поправки, намекаем, что она может быть».
Депутат Олег Хоржан не стал разубеждать главного банкира страны: «если ее сегодня нет, то это не значит, что завтра не будет» и предложил определиться, что для нас главнее – пропиариться на инвестиционной теме «под камеру» для СМИ или действительно создать привлекательное эффективное инвестиционное законодательное поле, которое позволит инвестору без страха зайти в республику. «Если не дадим гарантий, он не придет», - убежден парламентарий.
Хоржан назвал решение освободить инвестора от обязательной продажи валюты «в условиях несамостоятельности руководства ПРБ в своих решениях» правильным. Главный банкир за «несамостоятельность» обиделся и потребовал объяснений. Спикер Щерба как настоящий рефери на боксерском ринге сказал «брэйк» и напомнил высокому собранию, что закон о статусе депутата дает парламентариям право высказывать свое мнение, как бы кому оно не нравилось, но для «подстраховки» все-таки поинтересовался у Тидвы – настаивает он «на даче объяснений». Тот настаивал, и Хоржан, без «политесов», объяснил: «говоря о несамостоятельности руководства ПРБ, я говорил о близости Тидвы к фирме «Шериф». «На близость» главный банкир, судя по всему, не обиделся, и инцидент был исчерпан.
Обсуждая поправку об инвестиционных субсидиях, Виктор Гузун не скрывал: она, конечно, хороша и привлекательна для инвестора, но для государства, особенно такого бедного, как наше, может таить в себе высокие риски имиджевых потерь. Попросту страна при перманентно дырявом бюджете может не вытянуть возврат инвестору части затраченных средств. А осадочек-то у него останется. К слову, изначально предлагался вариант 20 % от инвестиционной суммы – вложил миллион евро, государство возвращает – 200 тысяч евро. Но потом переписали на 10 %. Депутат Левицкий вообще считает эту поправку несправедливой по отношению к инвестору, более щедрому на инвестиции - «инвестор может рассчитывать на субсидии в качестве возвратных средств, если сумма инвестиций составляет от 200 тысяч до миллиона евро, а если инвестор вложил 1,5 млн., то он уже не может на нее претендовать?», - задал он вопрос. И не дожидаясь ответа, предложил не принимать эту поправку вовсе, поскольку «в ней много «если» (если вложит, если не вложит, если выполнит инвестиционные условия, если – не выполнит), не прописан механизм возврата средств и т.д.». Но зам.пред правительства Станислав Касап пессимизма парламентариев не поддержал: «опасений не видим, поправка сбалансирована, надо принимать». Вот и думай теперь – то ли зампред просто по жизни такой оптимист, то ли наверняка знает, что инвестора богаче, чем на 200 тысяч, к нам не заманить, то ли нам плевать на имидж. А может к году так 2023-му мы так разбогатеем, что сможем с легкостью «отстегивать» инвесторам субсидии?
Подводя итог дискуссии по законопроекту, депутат Гузун проявил здоровую осторожность и предложил принять его во втором чтении «за основу», но там же, во втором чтении, и оставить – для того, чтобы еще раз «пробежаться» по таблице поправок (они переписывались неоднократно, в них вносились правки «с колес»), вычитать и привести в «божеский вид». Коллеги по депутатскому корпусу согласились – через неделю, 25 апреля, они вновь вернутся к этой теме. Виктория Субсидова