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Глава МИД ПМР призвал Молдову прекратить блокировать импорт товаров в Приднестровье

Глава МИД ПМР призвал Молдову прекратить блокировать импорт товаров в Приднестровье
В офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе состоялось очередное заседание профильных экспертов Приднестровья и Республики Молдова в области автотранспорта с участием представителей по политическим вопросам сторон Виталия Игнатьева и Кристины Лесник, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Приднестровская сторона уделила особое внимание проблеме совместного молдавско-украинского таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган». Виталий Игнатьев проинформировал участников встречи о зафиксированных фактах ограничений в отношении грузов приднестровских экономических агентов, возникших ввиду запуска очередной фазы совместного контроля.

Глава МИД ПМР подчеркнул, что в период сложных дискуссий и поиска путей снятия барьеров для людей и бизнеса молдавская сторона введением новых мер контроля в пункте пропуска «Кучурган» продемонстрировала деструктивную позицию, свидетельствующую о стремлении создавать дополнительные трудности для экономических агентов Приднестровья.

По словам министра, внедрение новых режимов контроля грузов на приднестровско-украинской границе повлечет за собой ухудшение социально-экономического положения Приднестровья, а риски от функционирования данного политически мотивированного проекта, ранее обозначавшиеся приднестровской стороной, подтверждаются уже имевшими место инцидентами.

Виталий Игнатьев обратился к молдавской стороне с призывом прекратить блокировать импорт товаров в Приднестровье и пересмотреть антигуманные подходы по отношению к гражданам и предприятиям республики.

«Наряду с этим глава МИД ПМР призвал представителя по политическим вопросам Молдовы вернуться за стол переговоров по проблеме совместного контроля в целях выработки взаимоприемлемых компромиссов в данной сфере и предупреждения возможных негативных последствий. Соответствующее обращение, переданное молдавской стороне в ходе встречи, сегодня также было официально направлено в адрес всех международных участников переговорного процесса», - отметили в МИД ПМР.

В продолжение встречи стороны сфокусировались на выработке механизма участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении с акцентом на согласовании актуального комплекса технических аспектов.

Ожидается, что дискуссии в аналогичном формате будут продолжены в ближайшее время.
  • Сегодня, 08:18
  • DTV
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