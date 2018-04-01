Дитё, ты чьё? Законодатели предлагают регламентировать порядок выезда несовершеннолетних детей за пределы республики
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Парламентский комитет по законодательству подготовил законодательную инициативу о внесении изменений в закон «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской Республики», которая призвана регламентировать порядок подачи заявления одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина республики о несогласии на выезд последнего из ПМР.
Проблема имеет место быть, многие из разведенных пар сталкивались с ней, когда необходимо было выехать за пределы страны с ребенком (будь то на отдых, лечение и т.д.) – если один из родителей заявляет о своем несогласии на его выезд, чаще всего, увы, из желания «насолить» бывшей супруге (бывшему супругу), то пиши пропало.
Авторы законодательной инициативы – депутаты Галина Антюфеева и Виталий Калин – объясняют, что в настоящее время действующий закон предусматривает, что один из родителей несовершеннолетнего ребенка вправе заявить о своем несогласии на его выезд из республики, и пока этот вопрос не решится в судебном порядке, он (ребенок) никуда «двинуться» не может.
Вместе с тем, действующее законодательство не регламентирует необходимость уведомления второго родителя, усыновителя, опекуна или попечителя о наличии соответствующего запрета. Поэтому нередки случаи, когда о нем становится известно непосредственно в момент пересечения несовершеннолетним границы республики. Надо ли говорить, какими потрясениями, стрессами оборачивается для него (да и для одного из родителей) такое «узнавание» - когда рушатся планы, разбиваются «мечтания» о море, о интересных поездках. Да что там море – тяжело, но пережить можно. А когда ребенка необходимо отвезти на лечение, причем срочно, когда счет жизни идет на дни, часы, а его не выпускают!
Кроме того, действующий закон не требует от одного из родителей объяснять причину своего несогласия на выезд ребенка, и этот момент становится элементом шантажа: хочу – соглашусь, не хочу – не соглашусь. А поскольку наши люди еще «не научены» дружить после развода, сохранять цивилизованные отношения хотя бы ради детей, то чаще всего заявления о несогласии на его выезд носят необоснованный характер и продиктованы исключительно вредностью и неприязненными отношениями между родителями детей.
Авторы законопроекта предлагают установить в законе обязанность заявителя при подаче заявления о запрете выезда несовершеннолетнего из республики указывать причину своего несогласия.
Кроме того, законопроектом предусматривается возложение на исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы миграции, в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления о несогласии на выезд ребенка направлять уведомление второму родителю, усыновителю, опекуну или попечителю о поступившем заявлении.
Как у них? Например, в России действует аналогичный закон («О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию») - наши законодатели при написании собственного позаимствовали его у россиян. В нем так же не прописаны все те нюансы, о которых говорилось выше. Однако министерство внутренних дел России сейчас тоже «озаботилось» устранением имеющихся законодательных разногласий в части выезда за пределы России несовершеннолетних граждан и подготовило проект Приказа «Об утверждении Порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», положения которого аналогичны предложениям представленного нашими законодателями законопроекта.
Кому интересно Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской Республики» Пункт 3 статьи 8 изложить в новой редакции:
«3. В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Приднестровской Молдавской Республики несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской Республики, вопрос о возможности его выезда из Приднестровской Молдавской Республики разрешается в судебном порядке.
До разрешения в судебном порядке вопроса о разрешении на выезд из Приднестровской Молдавской Республики несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской Республики, выезд из Приднестровской Молдавской Республики данного несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской Республики является невозможным.
Заявление о несогласии на выезд из Приднестровской Молдавской Республики несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской Республики подается лично одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской Республики в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы миграции. В заявлении подлежит обязательному указанию информация о втором родителе, усыновителе, опекуне или попечителе несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской Республики (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или пребывания на территории Приднестровской Молдавской Республики (в случае если данные сведения известны заявителю)), а также о причине несогласия на выезд.
Заявления подлежит рассмотрению исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы миграции на предмет достоверности указанных в нем сведений (за исключением сведений о причине несогласия на выезд несовершеннолетнего) в течение 1 (одного) рабочего дня.
Заявление не рассматривается, если имеется вступившее в законную силу решение суда о возможности выезда из Приднестровской Молдавской Республики несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской Республики.
Исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы миграции, в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления о несогласии на выезд из Приднестровской Молдавской Республики несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской Республики направляет заказным почтовым отправлением уведомление второму родителю, усыновителю, опекуну или попечителю о поступившем заявлении.
Действие заявления о несогласии на выезд из Приднестровской Молдавской Республики несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской Республики прекращается в следующих случаях:
а) отзыв заявителем своего заявления; б) смерть (признание безвестно отсутствующим или объявление умершим) заявителя; в) вступление в законную силу решения суда о лишении заявителя родительских прав в отношении несовершеннолетнего или об отмене усыновления либо освобождении или отстранении опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей».