В Кишиневе горит Институт микробиологии и биотехнологии В здании столичного Института микробиологии и биотехнологии АНМ произошел пожар. На место происшествия прибыли спасатели и правоохранительные органы.
13:34 В центре города начался еще один пожар. На улице Измаильской загорелся торговый центр. 13:10 На место приехала пожарная автоцистерна. Вода все время заканчивается. Судя по кадрам с места происшествия, огнем охвачена крыша института. По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен хлопок, похожий на взрыв. В связи с пожаром правоохранительные органы перекрыли движение на Академической улице. Сообщается, что работу по ликвидации возгорания усложняет сильный ветер. Огонь охватил коммерческий центр, который расположен на улице Измаильской.