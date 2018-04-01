Законодатели приняли поправки в закон о республиканском бюджете-2018, которыми разрешается закупать антиретровирусные лекарственные препараты без проведения тендера
Разрешение на «безтендерную» закупку антиретровирусных лекарственных препаратов (АРВП) у парламентариев запросило правительство (а если быть точнее, то минздрав) – такая необходимость возникла в связи с тем, что действующим законом о республиканском бюджете заключение договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг за счет средств бюджетов различных уровней на сумму, превышающую 200 000 рублей, без проведения тендера не осуществляется. Но препараты, к слову, применяемые в лечении ВИЧ-инфекции, закупать надо. Чего ж раньше, при формировании бюджета, не предусмотрели эту «необходимость»? - спросите вы. И будете правы.
Но, как оказалось, до последнего момента указанные препараты не приобретались нами в рамках государственных закупок, а на протяжении нескольких лет поставлялись государственным предприятием «УЧИМП» (Республика Молдова) за счет средств Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в качестве гуманитарной помощи Приднестровью. Но несколько лет назад Глобальный фонд стал сворачивать «гуманитарку», направляя ее в те страны, куда она еще не поступала, и Молдова с 2015 года была вынуждена закупать АРВП первой линии для больных ВИЧ-инфекцией за счет средств своего государственного бюджета. Сегодня она вполне логично предложила наших вич-инфицированных лечить за наш счет.
Объясняя необходимость внесения поправок в закон, минздрав отмечает, что производством и поставками АРВП занимается ограниченное количество фармацевтических организаций, причем государственная закупка АРВП всегда должна осуществляться одним лотом, так как отсутствие даже одного препарата из всех схем лечения ВИЧ - инфекции не допускается в связи с риском выработки устойчивости к лекарственным препаратам и дальнейшей неэффективности лечения. Ввиду ограниченного производства АРВП за пределами республики заказ на их приобретение должен быть не менее чем за 6 месяцев до фактической поставки препаратов. При этом организации-производители АРВП устанавливают обязательное условие поставки – предварительную оплату товара в размере 100% от общей суммы договора (контракта) на всю заказываемую партию АРВП. При осуществлении поставки АРВП через организации - посредники, в особенности при приобретении незначительных объемов, стоимость указанных препаратов многократно возрастает, что не является экономически выгодным для республики.
Почему предлагается закупать АРВП без тендера? Минздрав ссылается на существующий опыт – бывает так, что поступает коммерческое предложение от одного хозяйствующего субъекта, а бывает, что и ни от одного. Тендер и в первом, и, естественно, во втором случае приходится объявлять несостоявшимся, проводить повторный через определенное время, с соблюдением всех полагающихся процедур. А это упущенное время – и медучреждения не обеспечиваются своевременно жизненно необходимыми медпрепаратами, и лечебный процесс страдает, и больные. Чтобы избежать такой практики, минздрав предлагает закрепить на законодательном уровне возможность приобретения только этой специфической группы лекарств - антиретровирусных препаратов – без проведения тендеров.
Парламентарии согласились с доводами минздрава, и в первом чтении приняли соответствующие поправки в закон. Тем более, как утверждают чиновники от медицины, дополнительных средств из бюджета отвлекать не придется. В бюджете уже заложено финансирование государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП) в сумме 1 598 939 рублей.
P.S. Pабота о больных - это хорошо, но коррупционную составляющую тоже никто не исключает. А если еще и вспомним сколько депутатов являются владельцами аптечного бизнеса, то тут надо быть настороже. Поэтому за такими лекарственными "приобретениями" нужен глаз да глаз со стороны той же Счетной палаты.