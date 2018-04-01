О непростой ситуации с русским языком в Молдове Президент страны говорил, открывая Форум Этносов Республики Молдова.

в нашей стране- язык межнационального общения. Есть закон и его нужно соблюдать. Русский язык-это наше преимущество, мы можем свободно общаться с представителями разных народов, которые живут на территории Молдовы", — подчеркнул Президент.



По словам Игоря Додона, если мы откажемся от русского языка, не удастся разрешить важные задачи, которые стоят перед государством сегодня. Это и ситуация с Приднестровьем и Гагаузией, и просто налаживание дружеских отношений с регионами, которые разговаривают на русском языке.



«Как мы можем говорить о дружбе народов в Молдове, если мы пытаемся искоренить язык, на котором общаются очень много людей в стране? Если этим танцорам из парламентского большинства что-то мешает, может стоит это у них отнять?», — заключил Игорь Додон.