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Игорь Додон: Русский язык — наша особенность и выкорчевать ее не получится

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Игорь Додон: Русский язык — наша особенность и выкорчевать ее не получится
О непростой ситуации с русским языком в Молдове Президент страны говорил, открывая Форум Этносов Республики Молдова.
в нашей стране- язык межнационального общения. Есть закон и его нужно соблюдать. Русский язык-это наше преимущество, мы можем свободно общаться с представителями разных народов, которые живут на территории Молдовы", — подчеркнул Президент.

По словам Игоря Додона, если мы откажемся от русского языка, не удастся разрешить важные задачи, которые стоят перед государством сегодня. Это и ситуация с Приднестровьем и Гагаузией, и просто налаживание дружеских отношений с регионами, которые разговаривают на русском языке.

«Как мы можем говорить о дружбе народов в Молдове, если мы пытаемся искоренить язык, на котором общаются очень много людей в стране? Если этим танцорам из парламентского большинства что-то мешает, может стоит это у них отнять?», — заключил Игорь Додон.
  • Вчера, 20:11
  • DTV
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