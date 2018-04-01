Молдова заняла 132 место из 138 в мировом рейтинге стран по качеству дорог

Всемирный экономический форум в своем новом докладе о состоянии экономики в мире опубликовал рейтинг стран по качеству автомобильных дорог (Quality of roads).

Всего в рейтинг включены 138 стран. Первое место по качеству дорог в нем занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), второе – Сингапур, третье – Гонконг, передает locals.md

Молдова заняла 132-е место в рейтинге, оказавшись между Кигризией и Мозамбиком, 134 место досталось Украине. Румыния на 128-ом. Худшими в мире эксперты признали дороги на Мадагаскаре.



№ Страна Индекс

1 ОАЭ 6.5

2 Сингапур 6.3

3 Гонконг 6.2

4 Нидерланды 6.1

5 Япония 6.1

6 Франция 6.0

7 Швейцария 6.0

8 Австрия 6.0

9 Португалия 5.9

10 Дания 5.7

11 Тайвань 5.7

12 Финляндия 5.7

13 США 5.6

14 Южная Корея 5.6

15 Люксембург 5.6

16 Германия 5.6

17 Испания 5.5

18 Хорватия 5.5

19 Оман 5.5

20 Малайзия 5.5

21 Швеция 5.3

22 Канада 5.3

23 Намибия 5.2

24 Эквадор 5.1

25 Бахрейн 5.1

26 Катар 5.1

27 Великобритания 5.1

28 Турция 5.0

29 ЮАР 5.0

30 Чили 5.0

31 Руанда 5.0

32 Ирландия 5.0

33 Израиль 4.9

34 Кипр 4.9

35 Бельгия 4.9

36 Литва 4.9

37 Саудовская Аравия 4.9

38 Исландия 4.8

39 Китай 4.8

40 Австралия 4.8

41 Бруней 4.7

42 Кот-д’Ивуар 4.7

43 Шри-Ланка 4.7

44 Маврикий 4.7

45 Эстония 4.7

46 Италия 4.6

47 Новая Зеландия 4.5

48 Панама 4.5

49 Барбадос 4.5

50 Азербайджан 4.4

51 Индия 4.4

52 Словения 4.4

53 Кувейт 4.4

54 Доминиканская Республика 4.4

55 Марокко 4.4

56 Албания 4.4

57 Иордания 4.3

58 Мексика 4.3

59 Греция 4.3

60 Тайланд 4.2

61 Кения 4.2

62 Ботсвана 4.1

63 Тринидад и Тобаго 4.1

64 Словакия 4.1

65 Чехия 4.1

66 Кабо-Верде 4.1

67 Норвегия 4.1

68 Иран 4.1

69 Венгрия 4.1

70 Таджикистан 4.1

71 Сенегал 4.1

72 Польша 4.0

73 Сальвадор 3.9

74 Гамбия 3.9

75 Индонезия 3.9

76 Гондурас 3.8

77 Пакистан 3.8

78 Грузия 3.8

79 Ямайка 3.8

80 Бутан 3.8

81 Армения 3.8

82 Македония 3.7

83 Эфиопия 3.7

84 Никарагуа 3.6

85 Замбия 3.5

86 Гана 3.5

87 Тунис 3.5

88 Уганда 3.5

89 Вьетнам 3.5

90 Танзания 3.4

91 Лаос 3.4

92 Гватемала 3.4

93 Камбоджа 3.4

94 Болгария 3.4

95 Латвия 3.2

96 Алжир 3.2

97 Мали 3.2

98 Уругвай 3.2

99 Лесото 3.2

100 Мальта 3.2

101 Зимбабве 3.2

102 Черногория 3.2

103 Аргентина 3.1

104 Либерия 3.1

105 Боливия 3.1

106 Филиппины 3.1

107 Египет 3.1

108 Казахстан 3.1

109 Монголия 3.0

110 Перу 3.0

111 Бразилия 3.0

112 Малави 2.9

113 Бангладеш 2.9

114 Бенин 2.9

115 Сербия 2.9

116 Босния и Герцеговина 2.9

117 Бурунди 2.9

118 Непал 2.8

119 Венесуэла 2.8

120 Колумбия 2.8

121 Габон 2.8

122 Сьерра-Леоне 2.8

123 Россия 2.8

124 Ливан 2.8

125 Коста-Рика 2.7

126 Нигерия 2.6

127 Чад 2.6

128 Румыния 2.6

129 Йемен 2.5

130 Камерун 2.5

131 Киргизия 2.5

132 Молдова 2.5

133 Мозамбик 2.4

134 Украина 2.4

135 Мавритания 2.3

136 Парагвай 2.2

137 ДР Конго 2.1

138 Мадагаскар 2.0

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