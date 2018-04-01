Как сообщалось ранее, в Приднестровье на общественных началах издана т.н. "Белая книга". Это стенограмма выступлений Совещательного собрания первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета ПМР. Обсуждение вопроса о земле, вернее возвращение ее собственникам, было жестким и открытым. Не все так просто было в этом вопросе. Высказывались разные точки зрения. Но все сходились в одном: земля должна принадлежать собственникам у которых ее незаконно отобрали. Публикуем доклад члена этого собрания Анатолия Белитченко.
Уважаемый Игорь Николаевич! Уважаемые коллеги, приглашённые! Тот вопрос, который выносится сегодня на повестку дня, это на самом деле очень важный социальный вопрос, и этому вопросу мы здесь много раз уделяли внимание. По вашему поручению, вы уполномочили нас – меня, Емельянова и Рылякова – заниматься этим вопросом, и на протяжении всех этих 10 месяцев мы активно принимали участие во многих мероприятиях, включая также арбитражные суды.
Поэтому хочется начать с того, как начали заниматься землей с приходом Евгения Васильевича Шевчука. До этого момента право распределения земельных участков возлагалось на Президента Приднестровской Молдавской Республики Игоря Николаевича Смирнова, и в 2009 году в декабре месяце эти функции были переданы главам администраций. И это распространялось до декабря 2011 года. С приходом нового президента Шевчука, с приходом нового Правительства ситуация поменялась, и право распоряжения земельными участками возлагалось только на Правительство. Но Евгений Васильевич Шевчук понимал, что земля – это кормилица, и от неё можно иметь выгоду. А там, где выгода, там Евгений Васильевич. Поэтому он активно начал заниматься земельными вопросами. Благо, у него нашлись хорошие помощники в лице, например, начальника управления сельского хозяйства Рыбницкого района Кирсты Андрея Борисовича, который ситуацию знал. И конечно, Рыбницкий район больше всего пострадал от беспредела, который творился по земельному вопросу. Ситуация складывалась так, что те земли, если кому-то приглянулись (ну, кому – ни кому, а самому близкому окружению, самые доверенные, самые родные, и таких у Шевчука было достаточно – те, которые помогали ему во многих его делах), таким оказался Малай Александр, которому понравилась земля, которая принадлежала фирме "Палагрос", эта земля принадлежала семье Палагнюк Бориса Тимофеевича. Что такое Палагнюк Борис Тимофеевич вам рассказывать абсолютно не надо. Это последний депутат Верховного Совета СССР, это активный участник создания нашей республики. Самый уважаемый человек у нас в Рыбнице. Все его хорошо знали. И, несмотря на это, Шевчук позарился вместе, значит, с Кирстой, вместе с Туранской и вместе с Малаем Александром на их землю, и 650 гектар земли у них было отобрано. Но в вопросах отъема земли использовался очень хороший прием. Значит, это прокуратура, которая выступала инициатором, арбитражные суды, которые принимали соответствующие решение. Прокуратура, правоохранительные органы, Следственный комитет возбуждали уголовные дела, и процесс этот, будем говорить, шел в гору. Земли отбирались.
Что касается Бориса Тимофеевича. Когда этот процесс начался, сердце его, бедолаги, не выдержало, и Борис Тимофеевич умер. Его дело продолжила его семья, Нина Борисовна, его внуки, которые очень любили землю и всё делали, чтобы земля давала плоды. Но им приписали, что они плохо ухаживают за землей. Хотя это совершенно не так. Те, кто решение принимал в их пользу - что земля на самом деле используется нормально, их просто увольняли.
Помимо того, что вот отобрали землю у Бориса Тимофеевича, подвергся такому же рейдерскому захвату и "Фиальт-Агро". Это фирма Писаренко Сергея Андреевича, который великолепно управлял этой землей. У него было 3700 гектар земли, и Шевчуку эта также земля понравилась, и он положил на неё лапу. Значит, из этих 3700 гектар, 2500 земли он отобрал у него, но Писаренко начал доказывать: как так, у меня 1400 голов крупного рогатого скота, у меня 6000 голов свиней, у меня 1000 голов овец. У него пять ферм всего.
И торг состоялся. С условием, что Писаренко, будучи депутатом Верховного Совета, будет поднимать руку тогда, когда нужно начать принимать решение в пользу Шевчука. Я с Писаренко просидел на Верховном Совете пять лет, и мне было жалко этого товарища, который вынужден идти на вот такую сделку. Шевчуку всё же пришлось ему 1200 гектар возвратить, и Писаренко продолжает великолепно там управлять этим хозяйством. Ну, единственное, если раньше у него было 370 человек работающих, то на сегодняшний день это 130 человек. Планы у него большие, и он, безусловно, ждал, что наконец-то земля ему вернется с приходом нового состава и Правительства, и Верховного Совета. Но, к сожалению, воз и ныне там. Десять с половиной месяцев мы толчем воду в ступе, и значит, абсолютно стоим на месте.
Такому же захвату подверглась и фирма "Строенцы", где директором Паскарь, где также была отобрана земля, и также угроблена свиноферма. Подверглась наезду и фирма "Агро-Люкка", где директором Кузьменко. У этого человека, у этого руководителя было 11000 гектар земли, но с приходом Правительства, увидели, что, значит, надо с ним пообщаться, чтобы он поделился. И дали сразу предложение: верни, парень, значит, часть земли. Он добровольно говорит: да, я согласен, пожалуйста, официально дайте заключение, возьмите три с половиной тысячи, я вам отдаю. Не-ет! Земля не понравилась, которую предложил, ты нам дай лучшую. На это он, безусловно, не пошёл, и отсюда начался процесс (отъема земли, – Ред.). Потом, значит, Евгению Васильевичу понравился молокозавод, который был у Кузьменко. Тогда начались всяческие проверки – от начала до конца, добились того, что молокозавод остановился. 320 человек, которые работали на этом заводе, вынуждены были уйти с работы. Завод остановился и стоит по сегодняшний день.
У Кузьменко было элитное стадо, очень элитная порода, которое он завез из Голландии, 1250 голов крупного рогатого скота. На сегодняшний день из этого стада осталось только 100. Поэтому позвольте вообще сказать: как могли Президент, Правительство пойти на это преступление, иначе назвать его нельзя. Это от начала до конца преступление.
На снимке: 37-й год для коров "Агро-Люкка". В ночное время, когда животных вообще беспокоить нельзя, без ветеринарного врача, который должен дать разрешение по конкретной корове, без санитарной обработки "добрых молодцев" коров загоняют в "автозак". Отбирали лучших коров, молочных, породистых, хотя оценили их в 3000 руб. ПМР при том, что некоторые из коров стоили 3000 долларов. Одна корова была стельная, на последнем месяце, в "автозаке" она могла абортнуть, хорошо, если бы не потеряли саму корову. Об условиях содержания "арестованных" коров, их питании и уходе владельцев коров в известность не поставили. И это не "при Шевчуке", это "при Красносельском", 22 декабря 2017 г.
Мы понимаем, что, назвав такие цифры, где столько погублено всего, значит, мы сегодня будем вынуждены покупать и все молочные продукты, и мясо на стороне, что сегодня с успехом и делается. Масло возим из Белоруссии, мясо – тоже самое. Вот до чего мы дожили. Поэтому очень правильное решение, когда наши фермеры обратились в Верховный суд. Верховный суд объективно подошел к решению этого вопроса и признал, что все действия Шевчука абсолютно незаконные, был нарушен закон. Будучи президентом Шевчук не имел права распоряжаться (государственной, – Ред.) собственностью. Если бы кто-то нарушал – плохо использовал землю, тем да, но, я уже сказал, в случае у кого отбиралась земля – ситуация не совсем, значит, простая. Только вот вдумайтесь, он всё сделал, чтобы одна из его фирм (и это парадокс: он эту фирму назвал "Великая Победа", это его победа в достижении разрушения земельного вопроса), значит, назвал "Великая Победа" и ей выделил 20000 гектар.
Ну, действия Шевчука – всё понятно. Теперь собирается Правительство, на своем заседании принимает решение 4 августа 2016 года: все, что делал Шевчук, узаконить. То есть незаконные его действия Правительство узаконивает. Сегодня, наверное, первокласснику, ну, ученику пятого класса тем более, понятно: как можно узаконить незаконное? Вот это большой вопрос, но ума у Правительства хватило, как это сделать. Такое решение оно приняло, и на основании этого доблестные наши регистрирующие органы, не имея на то права, потому что это решение официально не было опубликовано, начинают регистрацию этих земель. Вот такой парадокс.
Ну, я понимаю: Шевчук, значит, пользуясь тем, что он – вся и всё, самая великая глыба. Но Правительство! Как оно могло, получая деньги от налогоплательщиков, пойти на то, чтобы признать незаконные действия законными? И на сегодняшний день ни Следственный комитет, ни прокуратура этими вопросами не занимаются. Должны знать поимённо: кто голосовал за решение, которое было вынесено на заседание Правительства 4 августа.
Ну, то, что это не законно. Зам. председателя Верховного Совета Антюфеева обратилась в прокуратуру (тогда обязанности прокурора исполнял Радченко), и в своем заключении прокурор сказал: все действия правительства абсолютно незаконные, т.к. они имеют обратную силу. Нельзя было узаконить то, что было сделано незаконно Шевчуком.
Это всё повторилось, и дальше процесс продолжается. Поэтому при подобных решениях возникает вопрос: как мы будем жить дальше?
Да, Вадим Николаевич принял решение создать межведомственную комиссию по расследованию, такая комиссия в январе была создана. В состав этой комиссии вошли главы администрации, прокуратура, Минюст, ну и другие. Вы рекомендовали в состав этой комиссии нас троих: меня, Рылякова и Емельянова. Но Правительство согласилось только на одного Рылякова. Нам дали право – в качестве совещательного голоса. Ну, мы принимали активное участие в обсуждении, и на одном заседании (это было второе заседание комиссии, мы только на него попали) было принято решение большинством голосов – предложить президенту нашей республики Вадиму Николаевичу Красносельскому отменить все незаконные решения Шевчука. Это решение было продублировано и Общеприднестровским Народным Форумом, который 1 февраля этого года подобное решение принял. А именно то же самое: президенту отменить все незаконные решения Шевчука.
Далее, на заседаниях Арбитражного суда (очень много заседаний посетил Рыляков, Емельянов, я, кой-когда был Загрядский на этих заседаниях) мы видели, как шли процессы, и с нашей точки зрения, суды не всегда объективно находили нужное решение. Вообще парадокс в том, что Арбитражный суд на просьбу землепользователей отменить решение Правительства сказал, что земельные права пользователей не нарушены, поэтому чего обсуждать? И потом их (землепользователей, – Ред.) еще беда в том, что они (по мнению суда, – Ред.) пропустили сроки подачи искового заявления. О каких пропусках можно говорить? Да, суд руководствовался, что 4 августа такое решение вынесло Правительство. Но в то время, при Правительстве Шевчука никто не посмел в какие-то там суды идти, что-то жаловаться. Единственное, что пожаловались вот в Верховный суд. А в Арбитражный суд дорога была закрыта, потому что понимали, как решает вопросы наш Арбитражный суд. Вообще, как по Вицину, который сказал, что наш суд самый справедливый, самый гуманный и так далее. Сегодня эту фразу можно отнести и к нашему Арбитражному суду на этот счёт. Так что ситуация вот такая.
Поэтому земельный вопрос вообще заведен в кругу. Сегодня время идёт, решения нет, настоящего решения, такого практического. Те задумки, что землю вернуть в фонд перераспределения и потом смотреть – понравишься ты им или не понравишься и так далее. Отчасти, если бы хотели решить вопрос, то, наверное, собрались и договорились: Кузьменко, у тебя много земли, слушай, поделись, отдай минимум 50% – и всё! Но сделали таким образом: постарались всё сделать, создать такой имидж Кузьменко, что ему стыдно на улицу даже выходить. Что это самый недобросовестный, самый обманщик такой-сякой, который землю продавал, 500.000 взял за то, что продал землю Паге (это предприниматель) и так далее.
Я думаю, что моё выступление по этому вопросу дополнят те землепользователи, которым нанесен непоправимый ущерб. Теперь восстановить то, что было порушено, сегодня не так просто. Поэтому нас ожидают еще большие испытания. Значит, вопрос: а что мы будем покупать в магазинах и чьи продукты? Поэтому лозунг: "Всё должно быть Приднестровское", к великому сожалению, это не наш лозунг. Наш лозунг: идти туда, где можно купить на стороне. Вот суть наших проблем. Спасибо.
И. СМИРНОВ. Задержитесь, вы докладчик, вам могут быть вопросы. Уважаемые участники совещания, прошу вопросы.
С МЕСТА. Анатолий Константинович, вы в своем докладе очень узко очертили состояние дел в земельных правоотношениях, на примере только Рыбницкого района. А какова ситуация по всей республике? Вы работали над этим?
А. БЕЛИТЧЕНКО. Вообще в этих вопросах пострадали полторы тысячи землепользователей. К великому сожалению, часть были пропущены через суды арбитражные, через прокуратуру, часть – просто создавались такие условия, что люди вынуждены были отказываться от земли. Отказался, например (тут нет таких, кто не знает кто такой Дзернович), у него отобрали землю. И таких очень очень много. Сегодня они не идут ни в прокуратуру, никуда, потому что они "добровольно" отказались, вернее, добровольно-принудительно. Или мы тебя посадим, или отдай землю – вот и всё. Поэтому 20000 гектар только "Великая Победа" – говорит само за себя. Обиженных в Республике много. Вот сидит человек, который осветил в прессе, что была организована преступная группа во главе с Шевчуком по захвату земли – и никакой реакции. Но в то время – это был 2016 год, тогда было понятно. Что сегодня мешает возбудить эти уголовные дела? Кто мешает? Нет желания. Поэтому я просто удивляюсь: почему у нас так всё идёт.
С МЕСТА. Анатолий Константинович, а может быть, там свои разборки? Ведь посмотрите. Туранская – Рыбницкая. Шевчук – Рыбницкий. Может, у них там свои разборки какие-то были? Такие, о чем мы не знаем.
А. БЕЛИТЧЕНКО. Николай Михайлович, там не только земельные дела, там и многие другие предприятия пострадали от рейдерского захвата. Но люди смирились. Они пока не видят сегодня решения вопросов. То есть наши действия не говорят об обратном, поэтому они пока и молчат. Но очень обидно, что очень хорошая фирма "Радикал", которую просто разрушил Шевчук, забрал ее под себя, потому что она просто понравилась.
С МЕСТА. Но там и молочный комбинат – тоже, они всё там рушили.
А. БЕЛИТЧЕНКО. Николай Михалыч, я сказал по молочному комбинату. Шевчук положил на него глаз, затем в лице Байтазиева пришел покупатель к Кузьменко. Ну, Кузьменко выдержал и не продал. Вернее, и не продал, и не удалось отстоять молочный комбинат. Сегодня он у него, но стоит.
С МЕСТА. А как вы считаете, кто непосредственно в этом виноват, что нельзя назад вернуть всё, что было незаконно Шевчуком отобрано у землепользователей – предприятия и тому подобное? Кто мешает всему этому: Президент, Правительство, прокуратура? Кто ещё у нас?
А. БЕЛИТЧЕНКО. Наш президент, Вадим Николаевич пришел к выводу о том, что значит всё должно решаться через суд. Решение Верховного суда оказалось недостаточным для этих целей, поэтому, значит, пошли в Арбитражный суд. Арбитражный суд своим решением также признал действия Шевчука незаконными. Правительство, я уже сказал, то, что делал незаконно Шевчук, узаконило, и процесс, будем говорить, пошел. Если бы хотели решить этот вопрос, надо было, в моём понимании, собрать обиженных. Сегодня из полутора тысяч, наверное, человек 300 – 400, которые согласились бы вернуться к этому, к своей земле, отобранной у них. Но сегодня единицы, повторяю, единицы, которые обратились, остальные махнули рукой и значит, ждут, что будет дальше, что с этими, которые сегодня судятся.
С МЕСТА. Значит, вы хотите сказать, что у тех, у кого отобрали, они вообще не могут обратиться ни к кому и ещё не могут осознать, что они могут вернуть – или вообще ничего не вернут?
А. БЕЛИТЧЕНКО. Ну, так как разворачиваются события…10 месяцев нет решения, то когда оно появится, не знаю. Год проулюлюкали, этот, 17 год. 18 год не за горами, посевная не за горами, а земли, у кого ее отобрали, у них сегодня нет, и будет ли она – вопрос большой. Не мне этот вопрос, наверное. А Президенту, министру, Правительству – тем, кто сегодня у власти и кому мы сегодня доверили свою судьбу.
И. СМИРНОВ. Спасибо. Уважаемые депутаты, я бы просил, сообразуясь с выступлением Анатолия Константиновича, ещё посмотреть на группу, которая готовила проект решения-постановления, что и как, чтобы мы в своих выступлениях сразу бы выносили, чтобы второй раз не возвращались. Понятно? У вас на руках же есть это, рекомендую, откройте, пожалуйста. Работаем. Давайте посоветуемся, как будем: заслушаем сразу, а потом будем обсуждать? Так или не так? Кто "за" прошу голосовать.