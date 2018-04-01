Как сообщает официальный сайт президента ПМР, основной вопрос повестки – ситуация с организацией совместного молдавско-украинского контроля на приднестровско-украинской границе. Открывая совещание, Вадим Красносельский подчеркнул, что речь идет о безопасности республики, отметив блокадный характер предпринимаемых соседними государствами действий. Президент нацелил членов Совбеза на консолидацию усилий для выработки мер реагирования.
С докладом о существующем положении дел, предпосылках сложившейся ситуации, возможных последствиях ее развития, а также шагах, предпринимаемых для сокращения негативных издержек по дипломатической линии, выступил глава внешнеполитического ведомства республики Виталий Игнатьев. Он напомнил о подписанных Молдовой и Украиной соглашениях, в том числе по организации совместного контроля, а также о первой фазе их практической реализации – официальном открытии летом 2017 года пункта пропуска «Кучурган».
«На практике фаза №1 означает право контроля экспорта из Приднестровья представителями таможенных служб Молдовы. Нужно отметить, что до настоящего времени де-факто ни одной ситуации, связанной с контролем экспорта из Приднестровья на данном пункте пропуска, не зафиксировано. 12 апреля 2018 года Президент Украины во время встречи с премьер-министром Молдовы подписал закон о ратификации соглашения между кабинетами министров о совместном контроле, и уже 18 апреля таможенная служба Молдовы приступила к контролю таможенного оформления операций по импорту-экспорту через пункт пропуска «Кучурган» в рамках т.н. тестового режима «фаза 1+», – отметил руководитель МИДа ПМР.
Министр иностранных дел рассказал о рисках, которые влечет за собой принятое Молдовой и Украиной решение. Среди них – ограничение ввоза подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю товаров, связанное с отсутствием механизма оформления данной категории; проблемы с поставками медикаментов (во-первых, необходимо получение молдавской лицензии, во-вторых, номенклатуры допущенных к реализации медикаментов в Приднестровье и Молдове разительно отличаются); рост финансовых и временных затрат, связанных с тройным таможенным оформлением. С проблемами столкнутся как экспортеры, так и импортеры: число разрешительных документов значительно увеличится. Кроме того, у республик разнятся критерии ввоза транспортных средств. Сложная ситуация складывается с индивидуальными предпринимателями: 11 тысяч приднестровских патентщиков, участвующих во внешнеэкономической деятельности, ориентировочно в июле месяце будут должны либо зарегистрироваться в Молдове, либо прекратить деятельность.
Допустить такой удар по занятости приднестровского населения республика не может, подчеркнул Вадим Красносельский. Он обратил внимание на тот факт, что сейчас речь идет об одном пункте пропуска, а в перспективе аналогичная ситуация может сложиться на остальных. Это и есть блокада – экономическая, гуманитарная, социальная, подчеркнул Президент ПМР. Он призвал заявлять о ее недопустимости на всех доступных площадках, аргументируя позицию Приднестровья конкретными фактами и цифрами. О негативных с экономической точки зрения последствиях говорила в своем докладе первый заместитель Министра экономического развития ПМР Алевтина Слинченко. Она рассказала, что Минэкономразвития проводит системную работу по оценке рисков, начиная с конца 2016 года. Последние аналитические данные говорят о том, что связанные с нововведениями потери в сумме могут достичь порядка 40 миллионов долларов. «Кроме экономических необходимо учесть и социальные потери, связанные с принятием дополнительных мер по обеспечению занятости населения, а также проблемы с поставками продовольствия, медикаментов, контроль за ростом цен», – подчеркнула докладчик.
В ходе заседания Совета безопасности говорили о том, что Приднестровье на протяжении нескольких лет ведет работу по оповещению международного сообщества о потенциальных рисках, связанных с организацией совместного молдавско-украинского контроля. Аналитические данные четырехлетней давности сохраняют свою актуальность. Достоверная информация должна быть доставлена до максимального числа адресатов, считают члены Совета безопасности. По линии МИД ПМР передано официальное обращение ко всем участникам формата «5+2» с информацией о существующей ситуации и недопустимости создания ограничительных барьеров. Предложено незамедлительно провести встречу политических представителей, посвященную проблематике совместного таможенного пограничного контроля, сообщил Виталий Игнатьев. Он обратил внимание на то, что молдавская сторона подтвердила готовность принять участие в такой встрече. «Мы считаем, что начало политического диалога по этим проблемам, обозначение и фокусировка на гуманитарных и социальных аспектах позволят нам добиться определенного международного понимания недопустимости любых форм ограничения свободы передвижения людей, грузов, товаров и услуг, включая банковскую сферу. Указанные деструктивные односторонние решения, не учитывающие интересы Приднестровья, противоречат комплексу договоренностей переговорного процесса, включая подписанные в последние годы Берлинский и Венский протоколы», – отметил министр. Глава внешнеполитического ведомства озвучил ряд практических предложений, направленных на защиту и обеспечение интересов граждан и экономических агентов Приднестровской Молдавской Республики.
Участники заседания Совета безопасности ПМР определили параметры консолидированной позиции и наметили дальнейшие шаги, направленные на противодействие существующему вызову государственным интересам Приднестровья.