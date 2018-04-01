На службу в самостоятельную военизированную пожарную часть № 2 по охране г. Бендеры УПО ГУпЧС МВД ПМР приглашаются:

- водители,

- пожарные.



Требования к кандидатам:

- мужчины от 18 до 35 лет,

- наличие гражданства ПМР,

- срочная служба в Вооружённых силах ПМР,

- наличие среднего или высшего образования,

- отсутствие судимости.

Также кандидаты должны иметь хорошую физическую подготовку.

Дополнительные требования для кандидатов на должность водителя: наличие удостоверения на право управления автомобилем с категориями С, Д, Е, стаж – не менее 3 лет.



За справками обращаться по телефону 0 (552) 2-67-30 или по адресу: г. Бендеры, ул. Советская, 43 (в будние дни с 8:30 до 17:00)