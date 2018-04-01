На службу в самостоятельную военизированную пожарную часть № 2 по охране г. Бендеры УПО ГУпЧС МВД ПМР приглашаются: - водители, - пожарные.
Требования к кандидатам: - мужчины от 18 до 35 лет, - наличие гражданства ПМР, - срочная служба в Вооружённых силах ПМР, - наличие среднего или высшего образования, - отсутствие судимости. Также кандидаты должны иметь хорошую физическую подготовку. Дополнительные требования для кандидатов на должность водителя: наличие удостоверения на право управления автомобилем с категориями С, Д, Е, стаж – не менее 3 лет.
За справками обращаться по телефону 0 (552) 2-67-30 или по адресу: г. Бендеры, ул. Советская, 43 (в будние дни с 8:30 до 17:00)