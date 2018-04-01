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В шахматах блистали спортсмены из Рыбницы

В шахматах блистали спортсмены из Рыбницы
С 18 по 22 апреля в Рыбнице состоялись открытые чемпионат и первенство Приднестровья по шахматам. В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов, представлявших Тирасполь, Бендеры, Рыбницу, Дубоссары, село Ержово Рыбницкого района и молдавский город Резину.
Соревнования проходили в рыбницком шахматном центре «Салют», который оснащён новым оборудованием и инвентарём, полученными по международной программе ООН, сообщается на сайте Госслужбы по спорту.

Участники турнира были разделены на семь возрастных категорий. В детских и юношеских возрастах разыгрывалось первенство ПМР, а среди взрослых – чемпионат республики.

В шахматах блистали спортсмены из Рыбницы

Победителями в своих воздрастных категориях стали: до 8 лет – Екатерина Комарницкая и Даниил Старовойт (Бендеры); до 10 лет – Анастасия Карчевская и Яков Гуменный (Рыбница); до 12 лет – Анна Вареха (Тирасполь) и Александр Скурту (Рыбница); до 14 лет – Валерия Карягина и Михаил Ватаман (Тирасполь); до 16 лет – Людмила Сандецкая (Рыбница) и Роман Едрашко (Тирасполь); до 18 лет – Ольга Бояркина (Рыбница) и Иван Ротин (Тирасполь).

В женском чемпионате ПМР сильнее всех сыграла воспитанница столичной СДЮШОР-3 кандидат в мастера спорта Диана Черненко. На втором месте – Мария Луценко из Рыбницы, и на третьей позиции завершила турнир сельская спортсменка Татьяна Вердыш.

В мужском соревновании явно выделялся мастер международного класса Илья Мартынович, который ныне представляет город Резину. Он уверенно захватил лидерство с первых туров и не уступил никому.

Серьёзная борьба шла за оставшиеся два призовых места. Рыбничанин Борис Сергеев и столичные спортсмены Сергей Федотов и Александр Сапрыкин набрали одинаковое количество очков. По дополнительным показателям обладателем серебряной медали стал ветеран приднестровских шахмат Сергей Федотов, третье место занял Александр Сапрыкин.

Судейская коллегия подвела итоги и в неофициальном командном зачёте. Больше всех медалей завоевали спортсмены Рыбницы – 18 наград. Далее в этом рейтинге расположились: Тирасполь (14 наград), Бендеры (4), Ержово (4), Дубоссары (1), Резина (1).
  • Сегодня, 14:49
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