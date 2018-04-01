Кишинев и Тирасполь утвердили механизм регистрации приднестровских автомобилей, который позволит им выезжать за рубеж. Пункты выдачи нейтральных номерных знаков откроют в Тирасполе и Рыбнице. Там будут совместно работать представители двух берегов. В ОБСЕ это назвали «историей успеха» для обеих сторон. Не последнюю роль в достижении компромисса, по информации NM, сыграли лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и глава Приднестровья Вадим Красносельский.
Протокольное решение «Об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении» было подписано 24 апреля в Бендерах. Подписи под документом поставили главные переговорщики от Кишинева и Тирасполя Кристина Лесник и Виталий Игнатьев.
Механизм, который позволит приднестровским авто свободно выезжать за рубеж, предполагает выдачу автовладельцам с левого берега нейтральных номеров. Никакой символики или дополнительных обозначений: только три буквы и три цифры на белом фоне.
Эскиз нейтральных номеров, впрочем, согласовали давно. Последние несколько месяцев (за это время прошло два десятка встреч в разных форматах) переговорщики и эксперты бились над другими вопросами: где будут размещаться пункты регистрации, кто там будет работать и где будут храниться базы данных.
В итоге пункты регистрации и выдачи номеров, как ранее и прогнозировал NM, будут расположены в Тирасполе и Рыбнице. Их откроют при поддержке Миссии ОБСЕ в Молдове, и там будут работать представители обеих сторон. Игнатьев назвал их «экспертами», которые будут работать «под контролем и наблюдением политических представителей».
В бюро по реинтеграции сообщили, что в пунктах регистрации вместе с представителями Приднестровья будут находиться «должностные лица конституционных властей Республики Молдова». В Кишиневе это считают достижением: ранее Тирасполь противился работе молдавских чиновников на территории региона.
Заявления на регистрацию можно будет подать на румынском или русском языке. Сделать это может любой постоянный житель Приднестровья независимо от гражданства. Раздельные базы данных авто будут находиться и в Кишиневе, и в Тирасполе.
Получение нейтральных номеров — дело добровольное. Левобережные автовладельцы, не выезжающие за рубеж, могут их не получать. По приднестровским номерам можно будет передвигаться только по территории Молдовы. При получении нейтрального номера приднестровский придется сдать: параллельное использование двух типов номеров на одном автомобиле не допускается.
Фото: novostipmr.com
Согласованный сторонами механизм начнет действовать с 1 сентября. В случае выявления систематических нарушений каждая из сторон имеет право его приостановить. В Бюро по реинтеграции подчеркнули, что механизм полностью отвечает требованиям Венской конвенции 1968 года о международном автомобильном движении.
На церемонии подписания протокола присутствовали представители посредников и наблюдателей в формате «5+2». В Миссии ОБСЕ соглашение о номерах назвали важным этапом и шагом вперед в процессе урегулирования. «Его реализация благоприятно скажется на жизни людей на обоих берегах Днестра», — подчеркнули в пресс-службе миссии.
«Это история успеха и для Кишинева, и для Тирасполя», — сказал глава Миссии ОБСЕ Майкл Скэнлан. Прогресс, по его словам, достигнут благодаря конструктивности сторон и «личному участию молдавского и приднестровского руководства».
Кто именно из руководства сторон приложил руку к достижению компромисса, дипломат не уточнил. По информации NM, на этот раз, как и в случае с договоренностями, достигнутыми в конце прошлого года, не обошлось без «координирующей» роли лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка. Со стороны Тирасполя к процессу переговоров подключался приднестровский лидер Вадим Красносельский.
Соглашение по автомобильным номерам — не первое, реализованное сторонами с начала года. Ранее стороны регламентировали использование моста у сел Гура Быкулуй и Бычок, начали апостилизацию в Молдове приднестровских дипломов об образовании, обеспечили функционирование школ с обучением на основе латинской графики в Приднестровье. А буквально накануне было подписано соглашения о восстановлении доступа фермеров к землям в Дубоссарском районе.
В ОБСЕ подчеркнули, что достигнутые результаты позволяют спецпредставителю итальянского председательства ОБСЕ Франко Фраттини созвать очередную встречу в формате «5+2». Предположительно она пройдет в конце мая в Риме. Источник