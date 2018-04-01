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США приветствуют транспортное соглашение между Молдовой и Приднестровьем

США приветствуют транспортное соглашение между Молдовой и Приднестровьем
США приветствуют транспортное соглашение Молдовы и непризнанного Приднестровья и поддерживают полное урегулирование конфликта, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты поддерживают всеобъемлющее урегулирование приднестровского конфликта, и мы приветствуем достигнутое на этой неделе соглашение о том, чтобы позволить транспортным средствам из Приднестровья легально путешествовать по дорогам за пределами Молдовы", — сообщила Науэрт, передает ria.ru

По ее словам, "это принесет реальную пользу жизни людей по обеим сторонам Днестра". Науэрт отметила, что венский протокол от 2017 года — "единственный путь к урегулированию одного из самых длительных конфликтов в Европе".

"Любое урегулирование должно основываться на суверенитете и территориальной целостности Молдовы со специальным статусом для Приднестровья в пределах международно признанных границ Молдовы", — добавила дипломат.

Ранее представители Молдовы и Приднестровья решили, что автомобили из непризнанной ПМР смогут стать участниками международного движения после получения нейтральных номерных знаков.

Транспортные средства должны будут получить нейтральные номерные знаки, состоящие из трех букв и трех цифр, а также технический паспорт, соответствующий Венецианской конвенции международного движения. Решение касается только физических лиц.

Регистрировать приднестровские автомобили можно будет в двух представительствах, которые откроют в Тирасполе и Рыбнице при помощи ОБСЕ. Иметь одновременно приднестровские и нейтральные номерные знаки будет запрещено.
  • Сегодня, 12:44
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