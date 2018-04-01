С географической карты Приднестровья – «стараниями» депутатов и президента - исчезло село Загорное, расположенное в Слободзейском районе. Еще 2 апреля глава республики Вадим Красносельский подписал указ об его объединении с селом Кицканы. 25 апреля на сессии Верховного Совета парламентарии придали этому «слиянию» законную силу, внеся в закон об административно-территориальном устройстве ПМР соответствующие поправки. Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов совместно с госадминистрацией Слободзейского района поручено провести необходимые организационно-технические мероприятия по оформлению новых границ села Кицканы.
К слову, село Загорное как самостоятельный населенный пункт впервые упоминается в документах конца XIX века. Его жители традиционно занимались садоводством, огородничеством, пчеловодством и рыболовством (наличие «под боком» Днестра и впадающей в него Ботны располагало к этому). В советское время сельчане практически поголовно трудились в кицканском колхозе «Красный садовод», который очень крепко стоял на ногах и был колхозом-миллионером – именно в это время в селе появились и детский сад, и клуб, и аптека, и магазин. Но с развалом Союза участь небольшого селения, как и миллионов ему подобных по всей некогда большой стране, была предрешена. Колхоз почил в бозе, молодежь побросала дома и пожилых родителей и потянулась на заработки за границу. По данным на 2007 год (более свежих нет), в Загорном остались 32 дома, в которых проживали 80 человек, из которых – 48 женщин. Сегодня, наверняка, эта цифра еще меньше.