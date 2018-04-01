Законодатели предлагают снять с правительства некоторые полномочия в сфере образования и передать их парламенту Парламентарии рассмотрели предложенный депутатом Олегом Василатием, который в Верховном Совете занимается вопросами ЖКХ, законопроект о внесении изменений в закон об образовании. Автор поправок без ложной скромности, которая, как известно, сегодня не украшает, полагает, что его законопроект позволит «решить ряд фундаментальных проблем в системе образования республики».
Что же такого революционно-новаторского предлагается? Первое – передать Верховному Совету полномочия по утверждению Концепции развития образования. То есть «концептить» должно будет не профильное министерство, которое, смеем надеяться, знает проблемы отрасли, как никто другой, а парламент, который, даже не сомневаемся, разбирается во всех вопросах.
По мнению Василатия, это позволит не только выносить на общественное обсуждение ряд вопросов, касающихся различных нововведений в сфере образования, но и просчитать необходимость финансово-экономического обоснования при рассмотрении тех или иных законопроектов в сфере образования и даже предвидеть социальные последствия от их принятия.
Это как же надо сомневаться в нашем образовании (вернее, минпросе), чтобы не доверить ему даже разработку Концепции и усомниться в его «умении» выносить на широкое обсуждение «ряд вопросов, касающихся образовательных нововведений». А, может быть, у Василатия есть повод так полагать, и он знает то, чего не знаем мы, простые обыватели? Ну, кроме того, что родное и, увы, нищее государство беззастенчиво и вероломно «перекинуло» на плечи родителей материальное обеспечение школ и детсадов, в которых обучаются их чада.
Надо признать, такая государственная беззастенчивость существует все годы существования республики, но, по признанию родителей, сегодня достигла вершины: их ставят перед фактом, что «денег в бюджете на финансирование школ нет» и «доят» на то самое финансирование – ремонты, шторы, парты, крыши, окна, спортинвентарь, компьютеры и так далее. Ну поговорите с родителями, они вам расскажут, сколько и почем скидывались…
А, может, руководство профильного министерства показывает такой уровень профессионализма, что парламентарий, в сферу профессионального интереса которого образование ну никак «не вплетается», был вынужден броситься спасать отрасль?
Что показательно, присутствовавшая на пленарном заседании министр просвещения Татьяна Логинова робко и покорно согласилась с предложенными поправками, предложив, правда, их еще пообсуждать. По мне, будь я министром, я бы горло сорвал, отстаивая интересы отрасли. Нет, все-таки что-то знает Василатий про наше образование…
Дальше – больше: он «замахнулся» - нет, не на Шекспира - на правительство, предложив исключить из его компетенции полномочия устанавливать порядок оплаты труда работников образования, льгот, видов и норм материального обеспечения обучающихся (воспитанников), педагогических работников организаций образования. При этом его не смутило то обстоятельство, что его законодательная инициатива противоречит и Конституции, наделяющей правительство полномочиями по проведению единой финансовой, экономической, кредитной и денежной политики. И закону об оплате труда работников бюджетной сферы (ст.5,7,10), в соответствии с которым порядок установления отраслевых надбавок и доплат, надбавок за ученую степень (звание) также определяет правительство. И закону об образовании, в соответствии с которым из государственного бюджета выделяются ассигнования на реализацию мер по социальной защите обучающихся (включая стипендию), содержание общежитий, других объектов социально-культурной сферы по нормативам на каждого обучающегося, установленным опять же правительством. Но отчего-то депутат перестал доверять и ему, коль предлагает отобрать у него выше обозначенные полномочия (тоже что-то знает?).
Но вот кому их передать, парламентарий так и не определился – в законопроекте ни слова не сказано, какому органу власти будет вменены в дальнейшем эти функции. Можно только фантазировать, кто дальше и в каком объеме будет назначать размер учительской зарплаты, объем финансирования школ и детсадов – Верховный Совет? Правительство, минпрос (в случае, если им позволят это делать)? Счетная палата? А, может, фирма? (бюджетная сфера – у нас большой баласт).
Тем не менее, несмотря на «недосказанность» законопроекта, парламентский комитет по вопросам образования рекомендовал его к принятию в первом чтении. Его председатель Михаил Бурла так же робко, как и министр, посетовал на некоторые «моменты», на то, что при принятии законопроекта народное образование может вообще «вылететь» из общей системы оплаты труда, но в целом согласился с поправками и предложил обсудить их при принятии законопроекта во втором чтении. Иван Загоруйко