Организаторами митинга были предложены три разных даты его проведения, но все они были отклонены столичной госадминистрацией. Депутат Верховного Совета ПМР Олег Хоржан выступил 25 апреля с заявлением на пленарном заседании Верховного Совета. Как сообщает Александр Самоний, спикер Верховного Совета Александр Щерба упорно отказывался предоставить Олегу Хоржану слово на трибуне. "После тщетных попыток отключить микрофон на трибуне, Председатель парламента дал команду отключить звукоусиливающую аппаратуру во всем зале. Это не помешало Олегу Хоржану закончить свое заявление, причем после отключения микрофона крики провластных депутатов резко прекратились, и они спокойно дослушали выступающего.
Данное обстоятельство лишь подтвердило, что поводом для их истерики был не сам факт и не содержание заявления, а то, что выступление оппозиционного депутата станет достоянием гласности посредством прямой трансляции заседания в Интернете. Об этом же свидетельствует тот факт, что камера для трансляции парламентской трибуны была предусмотрительно повернута кем-то в потолок.
Заявление депутата Верховного Совета ПМР О.О. Хоржана
Впервые в истории Приднестровской Молдавской Республики действующая власть, контролируемая фирмой-монополистом, фактически запретила проведение митинга 1 Мая. По требованию граждан Приднестровской Молдавской Республики, общественные объединения, входящие в Союз оппозиционных сил Приднестровья, 16 апреля 2018 года подали главе государственной администрации города Тирасполя уведомление о проведении на центральной площади столицы 1 Мая 2018 года массового митинга протеста. На митинге организаторы планировали поставить вопрос об отставке действующей приднестровской власти, а также от имени пришедших на митинг граждан республики обратиться к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с просьбой вмешаться в катастрофическую ситуацию, которая сложилась в республике. Когда власть осознала, что на митинг протеста готовы выйти тысячи приднестровцев, доведенных правящим режимом до нищеты, и что требования, которые будут озвучены на этом митинге, обязательно дойдут до высшего руководства Российской Федерации, - нам было отказано в проведении митинга протеста 1 Мая 2018 года на центральной площади г. Тирасполя. Почувствовав для себя опасность, власть решила под любым предлогом помешать проведению первомайского митинга. Гражданам Приднестровской Молдавской Республики было предложено тихо и без особого шума, подальше от глаз провести первомайский митинг в парке «Победы». В качестве предлога приднестровские чиновники сослались на то, что 1 мая Торгово-промышленная палата ПМР будет проводить ярмарку на всей территории огромной площади Суворова, включая площадки перед ДДиЮТ, перед памятником А.В. Суворову, перед кинотеатром «Тирасполь» и в сквере Де Волана. Получив первый отказ, организаторы митинга 19 апреля подали новое уведомление о проведении митинга протеста 2 мая 2018 года. Однако власть снова ответила отрицательно: оказалось, что и 2 мая ярмарка в центре Тирасполя будет продолжаться. Организаторы митинга подали третью по счету заявку на проведение митинга 30 апреля 2018 г. – и власть вновь ответила отказом, сославшись на то, что 30 апреля в центре Тирасполя будет проводиться подготовка к проведению ярмарки. Последнее основание для запрета, выдвинутое главой Тираспольской госадминистрации, выглядит особенно нелепо и противоестественно. Организаторы митинга предложили государственной администрации г. Тирасполя провести митинг в другом месте, но только в центре столицы: у здания Верховного Совета, на площадке перед Домом Советов, на площади перед театром. Но эти предложения были попросту проигнорированы. Запрет проведения мирного, предусмотренного законом митинга граждан 1 Мая я расцениваю, как издевательство над гражданами республики и над нашей историей - историей мирового рабочего движения, историей Приднестровской Молдавской Республики. Подчеркиваю – такое происходит впервые за все время существования Приднестровского государства, когда трудящиеся, пенсионеры, студенты не смогут выйти на первомайский митинг, одновременно с людьми доброй воли во всем мире, чтобы потребовать достойного отношения к себе. Приднестровская власть еще раз показала свой панический страх перед любыми, даже самыми мирными, проводимыми в рамках закона, проявлениями народного протеста. Эта власть прекрасно понимает, что такой протест сегодня в Приднестровье созрел, и что уже не только оппозиция, а весь народ готов требовать их отставки.
В связи с вышеизложенным: 1. Заявляю, что обанкротившийся приднестровский режим, контролируемый местной монополией, смертельно боится собственного народа, боится народного протеста и прячется от людей за незаконными запретами.
2. Обращаю внимание руководства Российской Федерации и всего мирового сообщества на то, что в Приднестровье грубо нарушаются основные права и свободы граждан на проведение массовых публичных мероприятий, в том числе и акций протеста, запрещается проведение законных митингов.
3. Заявляю, что мы будем добиваться реализации нашего законного права на проведение митингов и других массовых публичных мероприятий с целью выражения своего мнения по важнейшим вопросам жизни республики. В случае, если приднестровская власть будет игнорировать законное право граждан на проведение акций протеста, мы готовы прибегнуть к более радикальным мерам.
4. Обращаюсь к гражданам и общественным объединениям ПМР с призывом сплотиться в борьбе за свои права, внимательно следить за происходящим и выходить на акции протеста, которые будут организованы оппозицией. Вместе остановим зарвавшуюся власть! Мне очень жаль, что такое беззаконие и произвол происходит в моем родном Приднестровье. Но я точно знаю, и это подтверждает общемировой опыт, что запретами народный протест не остановить. Чем больше Вы будете запрещать людям бороться за свое право на достойную жизнь, тем быстрее ваша власть будет сметена! Депутат Верховного Совета О.О. Хоржан 25 апреля 2018 года