На состоявшемся сегодня пленарном заседании Верховного Совета парламентарии рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», упрощающих требования в части признания иностранного гражданина или лица без гражданства резидентом Приднестровской Молдавской Республики, исключив из них требование о непрерывности и постоянности проживания.
Напомним, в соответствии с действующим на сегодняшний момент законом резидентами признаются физические лица, являющиеся гражданами ПМР, а также физические лица, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающие в нашей республике. Если вы прожили в республике непрерывно не менее 183 дней и имеете соответствующую регистрацию, то можете смело причислять себя к последней категории.
Кроме этого, как указывает автор законодательной инициативы, депутат Ю.Кучеренко, законность пребывания иностранного гражданина на территории ПМР также подтверждается полученными им видом на жительство либо разрешением на временное проживание, либо миграционной картой, либо иными документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание в Приднестровье. При этом срок действия всех указанных документов может быть неоднократно продлен.
Таким образом, обращает внимание парламентарий, фактически на территории нашей республики могут длительно (постоянно) проживать иностранные граждане или лица без гражданства, не только получившие вид на жительство, но и лица, признаваемые законно находящимися в ПМР. А коль мы признаем законность их нахождения здесь, то должны дать им возможность стать резидентами без предъявления каких-то дополнительных требований. Парламентарии согласились с доводами своего коллеги и приняли поправки в первом чтении.
Только вот закон «О валютном регулировании и валютном контроле» причем здесь? И в душу вкрадываются смутные догадки, что вновь подгоняют закон для кого-то или для чего-то. Иван Загоруйко