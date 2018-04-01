Президент Игорь Додон и глава Приднестровья Вадим Красносельский 25 апреля встретились в Бендерах. О конкретных решениях по итогам переговоров не сообщили. Два лидера высказались в поддержку миротворческой миссии, осудили тех, кто требует ее переформатировать, договорились чаще встречаться и вместе помогать решать вопросы переговорной повестки. Затронули и тему совместного контроля на молдавско-украинской границе, который в Тирасполе считают блокадой.
Это третья встреча двух лидеров. На пропускном пункте «Бендеры» Игоря Додона встречал главный переговорщик от Тирасполя Виталий Игнатьев. В его сопровождении Додон прибыл к зданию бендерской администрации, где и проходили переговоры.
Сначала Додон и Красносельский полтора часа общались тет-а-тет. Потом к ним присоединились члены делегаций. Главной темой, как и ожидалось, стала миротворческая операция на Днестре. Два лидера сошлись в том, что она должна продолжаться.
«Считаю, что эту миссию следует продолжить, и здесь неуместно поднимать вопросы о том, что ее нужно сворачивать — об этом мы слышали разные голоса, в том числе и в Кишиневе», — отметил на итоговом брифинге Додон.
За такими призывами, уверен Додон, стоят «внешние силы». Президент считает, что в отрыве от процесса достижения всеобъемлющего политического урегулирования конфликта постановка вопроса о смене миротворческого механизма не реалистична.
Такой же позиции, к слову, придерживаются в Москве. В ходе недавнего визита в Молдову замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что выдвигаемые на различных площадках требования о выводе российских военных из Приднестровья не реалистичны и «являются не более чем упражнениями в дипломатическом искусстве».
В Тирасполе тоже обеспокоены обострением риторики о миротворческом формате. «Я уверен, что мы заслужили мир на нашей земле, а миротворчество — того, чтобы его изучали и применяли в других зонах конфликтов, а не исключали», — сказал Красносельский.
Есть в позициях двух лидеров и противоречия. Тирасполь считает Объединенную групп российских войск (ОГРВ) частью миротворческого механизма. Додон, как и другие представители Кишинева, считает, что ОГРВ следует отделять от миротворцев. Молдавские власти много лет требуют вывода ОГРВ из региона, но безуспешно.
Додон и Красносельский высказались за нормализацию работы Объединенной контрольной комиссии (ОКК) — руководящего органа миротворческой операции. Эту тему они поднимали и на первой встрече в начале 2017 года. После нее ситуацию в ОКК удалось разблокировать, но затем работа снова забуксовала.
Фото: Facebook/Igor Dodon
Еще два лидера договорились по мере возможности содействовать поиску решений вопросов переговорной повестки. В последнее время имя Додона практически не звучало в контексте переговоров Кишинева с Тирасполем. Все недавние успехи и договоренности в Кишиневе связывают с именем лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
Додон, впрочем, считает, что «положительное движение» началось после его первой встречи с Красносельским. «Рад констатировать, что по прошествии года есть положительное движение по всем вопросам, которые мы тогда обозначили», — сказал он.
В ближайшее время, по его словам, сторонам предстоит взяться за вопросы, связанные со свободой передвижения, уголовными делами, банковской сферой. «Думаю, что и по этим вопросам мы достигнем хороших результатов», — сказал Додон.
Фото: Facebook/Igor Dodon
Затрагивали и тему совместного молдавско-украинского контроля на приднестровском участке границы. В Тирасполе уверены, что это обернется полномасштабной блокадой региона. Додон заявил, что остается на своей позиции: совместные пункты «не должны оказывать негативного влияния на жителей и экономических агентов Приднестровья».
Еще Додон и Красносельский договорились чаще встречаться. Молдавский президент считает, что контакты должны быть регулярными, а следующая встреча может состояться через несколько месяцев в Кишиневе.
«Встречи должны проводиться», — согласился Красносельский. У Тирасполя, по его словам, выстроен диалог с молдавским правительством, и контакты на уровне лидеров тоже не помешают: «Думаю, что в этой части будет только позитив».
Фото: Facebook/Igor Dodon
Впервые Игорь Додон и Вадим Красносельский встретились в Бендерах в начале января 2017 года — почти сразу после избрания Додона на президентский пост. Второй и последний раз два лидера встречались 30 марта 2017 года в резиденции молдавского президента в Голерканах. Тогда Красносельский предложил Додону написать совместное обращение на имя тогдашнего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца с просьбой созвать встречу в формате «5+2». Додон идею поддержал, но письмо так и не отправили. Источники NM в Тирасполе рассказали, что в какой-то момент молдавский президент «утратил интерес» к совместной инициативе, после чего в Тирасполе потеряли интерес к контактам с Додоном.
Третья встреча двух лидеров должна была состояться в конце июля в Бендерах в рамках мероприятий по случаю 25-летия миротворческой миссии. В Бендерах ждали и вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, но его самолету не дали разрешения прилететь в Молдову, и визит был сорван. После этого поездку Додона в Бендеры и его встречу с Красносельским отменили по инициативе Тирасполя.
В последующие месяцы два лидера обменялись довольно жесткими заявлениями в адрес друг друга. Красносельский говорил, что Додон не исполняет свои обещания и вообще ничего не решает. Додон в ответ обвинил Красносельского в том, что тот предпочитает контактировать и решать вопросы с правительством и лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком. Источник