21 апреля 2018 года в спортивном комплексе «Суклейская детско-юношеская спортивная школа» состоялось первенство Приднестровской Молдавской Республики по спортивной гимнастике. В соревновании приняли участие 38 спортсменов, которые представляли спортивные школы Бендер, Дубоссар и села Суклея Слободзейского района. Девушки соревновались по программам юношеских, взрослых разрядов и кандидатов в мастера спорта. В юношеской программе были предусмотрены состязания по программам юношеских и третьего взрослого разрядов.
В итоговом протоколе места среди участников первенства распределены следующим образом. По программе кандидатов в мастера спорта победителем стала Алина Гожан (Бендеры), в остальных видах соревновательной программы победителями и призерами, в порядке завоеванных мест, стали:
по программе первого разряда – Анастасия Юзефович (Суклея), Александра Гиница (Бендеры) и Мария Самойлова (Суклея); по программе второго разряда – Ольга Ярмульская (Бендеры), Ксения Чебручан и Екатерина Иванова (обе – Суклея); по программе третьего разряда – Виктория Токарева, Людмила Опря (обе – Суклея) и Карина Губа (Бендеры); по программе первого юношеского разряда – Даниела Кречун (Дубоссары), Валерия Мунтян, Анастасия Раснюк и Гульсерен Кинас (все – Суклея); по программе второго юношеского разряда – Ксения Николаева, Елизавета Пархоменко (обе - Бендеры), Амелия Бачой и Лина Кретулис (обе – Дубоссары).
В юношеской программе соревновались воспитанники дубоссарской спортивной школы. Победителями и призерами в отдельных видах программы, в порядке занятых мест, стали: по программе третьего разряда – Максим Кравченко, Игорь Коваленко и Станислав Галкин; по программе первого юношеского разряда – Артем Ватаву, Александр Деготь и Максим Зонин; по программе второго юношеского разряда – Александр Манивчук, Дмитрий Галкин и Никита Брагарчук.