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Суклейская школа гимнастики отличилась

Суклейская школа гимнастики отличилась
21 апреля 2018 года в спортивном комплексе «Суклейская детско-юношеская спортивная школа» состоялось первенство Приднестровской Молдавской Республики по спортивной гимнастике.
В соревновании приняли участие 38 спортсменов, которые представляли спортивные школы Бендер, Дубоссар и села Суклея Слободзейского района.
Девушки соревновались по программам юношеских, взрослых разрядов и кандидатов в мастера спорта. В юношеской программе были предусмотрены состязания по программам юношеских и третьего взрослого разрядов.

В итоговом протоколе места среди участников первенства распределены следующим образом. По программе кандидатов в мастера спорта победителем стала Алина Гожан (Бендеры), в остальных видах соревновательной программы победителями и призерами, в порядке завоеванных мест, стали:

Суклейская школа гимнастики отличилась

по программе первого разряда – Анастасия Юзефович (Суклея), Александра Гиница (Бендеры) и Мария Самойлова (Суклея);
по программе второго разряда – Ольга Ярмульская (Бендеры), Ксения Чебручан и Екатерина Иванова (обе – Суклея);
по программе третьего разряда – Виктория Токарева, Людмила Опря (обе – Суклея) и Карина Губа (Бендеры);
по программе первого юношеского разряда – Даниела Кречун (Дубоссары), Валерия Мунтян, Анастасия Раснюк и Гульсерен Кинас (все – Суклея);
по программе второго юношеского разряда – Ксения Николаева, Елизавета Пархоменко (обе - Бендеры), Амелия Бачой и Лина Кретулис (обе – Дубоссары).

В юношеской программе соревновались воспитанники дубоссарской спортивной школы. Победителями и призерами в отдельных видах программы, в порядке занятых мест, стали:
по программе третьего разряда – Максим Кравченко, Игорь Коваленко и Станислав Галкин;
по программе первого юношеского разряда – Артем Ватаву, Александр Деготь и Максим Зонин;
по программе второго юношеского разряда – Александр Манивчук, Дмитрий Галкин и Никита Брагарчук.
  • Сегодня, 05:22
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