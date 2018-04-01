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Румыны самые несчастные среди европейцев

Румыны самые несчастные среди европейцев
Из 100 румын, только 46 счастливы. Это самый низкий показатель в Европейском Союзе. Бедность, проблемы со здоровьем и неравенство шансов являются одними из основных причин несчастья.
Такие данные представлены согласно опросу Европейской комиссии, пишет digi24.ro.

Только 13 румын из 100 говорят, что они действительно счастливы. 11 румын из 100 считают себя совершенно несчастными. Специалисты считают причиной разочарования румын в отсутствии уверенности в собственных силах.
«Это форма мышления: отсутствие доверия и уверенности в том, что мы можем что-то изменить. Родители идут к своим детям и говорят им, что жизнь на самом деле печальна, и вы не можете двигаться вперед. Дети, сознательно или нет, воссоздают сценарий своих родителей, и вот, получается замкнутый круг», - считает психолог Мэлина Чирея.

Среди самых счастливых людей в Европейском Союзе - жители Дании, Швеции и Ирландии.

Согласно опросу Европейской комиссии, среди самых несчастных, наряду с румынами, греки, французы и хорваты.
  • Сегодня, 05:30
  • DTV
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