Приднестровский журналист Лев Леонов, избранный Съездом ОНФ в 2016 г. членом Координационного совета ОНФ, 24 апреля 2018 г. на заседании Координационного совета этого движения исключен из организации.
Он много сделал для обеспечения победы на выборах команды В. Красносельского. Как пишет http://pmrf2.ru, ОНФ создавался под В. Красносельского, который является формальным лидером этой организации.
Л. Леонов – один из авторов интернет-журнала "ПМРФ – Приднестровье и Россия", автор проблемных и критических статей о Приднестровье.
В 2016 г. сайт стал "родителем" темы незаконного земельного передела в ПМР "при Шевчуке", отъема земель у одних землепользователей и перераспределения в основном приближенным к властям лицам. Для продвижения этой темы этой темы Леонов сделал не мало. Вопрос вызвал широкий резонанс в обществе и принес, по мнению журналиста, немало голосов на выборах В. Красносельскому, который обещал, что земля будет возвращена тем, у кого была незаконно изъята. Но придя к власти, свое обещание не только не сдержал, но фактически при нем был дан старт новому переделу земли уже третьим лицам. Леонов считает, что это привело к падению авторитета нового президента, встретило непонимание не только со стороны обманутых в своих ожиданиях людей, но даже авторитетнейших приднестровцев из Совещательного собрания первых приднестровских депутатов. В течение всего 2017 г. они раз за разом возвращались к обсуждению земельных споров (а эти споры затронули 1400 фермерских хозяйств, что составляет 70% (!) всех землепользователей ПМР), предлагали властям соответствующие рекомендации.
Первые приднестровские законодатели отстаивали позиции безусловно законного возвращения земли тем, у кого она была незаконно изъята, что вступило в противоречие с желаниями новых передельщиков земли. Сначала Совещательному собранию "отрубили" видеотрансляцию их заседаний, которая не осуществляется уже более года. Затем стали просто игнорировать их рекомендации. А последнее, наиболее полное, всеохватное заседание по земельному вопросу, состоявщееся 26 октября 2017 г., не только проигнорировано полностью (власти не выполнили, без объяснения мотивов отказа, ни одного пункта принятого Решения, хотя прошло уже более 5 месяцев), но и сделано все, чтобы приднестровцы ничего не узнали о сути этих рекомендаций. Официальная стенограмма предоставлена не была, 4-часовое заседание старейшин "уложили" в 2 минуты телеэфира. В этих условиях на правах рукописи для прорыва заговора умолчания были изданы "Материалы Совещательного собрания от 26 октября 2017 г." .
Л. Леонов написал предисловие к этой брошюре и анализ проведенного администрацией "ПМРФ" на сайте голосования по ряду актуальных вопросов. При этом нигде эта работа не увязывалась с деятельностью ОНФ, от имени ОНФ или еще каким-то боком намекала бы на ОНФ.
Л Леонов в качестве члена Координационного совета ОНФ предложил на одном из последних заседаний КС ОНФ проект постановления ОНФ в поддержку Решения Совещательного собрания первых приднестровских депутатов от 26 октября 2017 г., в связя с тем, что власти это решение продолжают игнорировать. Но ОНФ 2018 г. это уже не ОНФ 2016 г. Предложение было отвергнуто, а сам Л. Леонов был, по его мнению, 100% лживым, клеветническим основаниям (ни одного предъявленного факта обвинители доказать не смогут) исключен из ОНФ. Персональный вопрос Л. Леонова на заседании Президиума ОНФ решался без его участия.