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Кому путевки?

Кому путевки?
Парламентарии расширили круг их получателей, но не увеличили количество самих путевок

Правительство предложило, а законодатели поддержали инициативу о расширении круга лиц, которые могут претендовать на получение путевок на санаторно-курортное лечение за счет средств республиканского бюджета.

Напомним, сегодня таким правом обладают ветераны Великой Отечественной войны. Предлагается также включить в этот список участников боевых действий по защите Приднестровья, участников боевых действий на территории других государств, семьи участников боевых действий и инвалидов войны, погибших, умерших в плену, пропавших без вести в ходе боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях. Список получился внушительным, но зам.министра по социальной защите и труду Олег Федотов «успокоил»: бюджет «не пострадает», путевки будут распределяться по существующим (как в прошлом году) лимитам. То есть их (путевок) количество не увеличится, из государственной казны не придется отвлекать дополнительные средства, просто расширится круг их получателей.

-А сколько путевок в прошлом году получили ветераны Великой Отечественной войны? – задал вопрос депутат Олег Хоржан.
Федотов ответствовал: 65.

В этом году их будет столько же, а вот желающих получить бесплатную путевку увеличится в разы. Хоржан по этому поводу заметил, что «инициатива верная, но путевок явно мало». По его мнению, если увеличивать круг получателей, то надо увеличивать и количество путевок. Тем более, что республика располагает собственной курортной базой, эффективно работает тот же санаторий «Днестр». А так вроде и полезное дело делаем, но, как обычно, получается не то, что хотели – и ветеранов ВОВ обделим, и остальным категориям, не менее достойным и уважаемым, крохи предложим.

Получается инициатива для галочки – отчитаемся о том, как мы заботимся о ветеранах, афганцах, защитниках, чернобыльцах и членах их семей, а на самом деле недовольства и раздражения получим больше.

Спикер парламента Александр Щерба предложил парламентариям подготовить ко второму чтению свои предложения по этому вопросу.
Были б только деньги в бюджете…
  • Сегодня, 06:30
  • DTV
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