Итальянец Роберто Бордин больше не является главным тренером команды „Шериф”. Он подал в отставку по семейным причинам. Об этом было написано на официальном сайте команды.
Бордин принял руководство „Шерифом” осенью 2016 года. Под его командованием тираспольская команда дважды становилась чемпионкой и квалифицировалась в основной раунд Лиги Европы. Исполняющим обязанности главного тренера „Шерифа” был назначен Виктор Михайлов. Роберту Бордину 53 года, он выступал за такие команды, как „Наполи”, „Парма” и „Аталанта”.