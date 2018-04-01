Медики попросили у профсоюзов защиты. Профсоюзы удивились: кого защищать-то? Собравшийся шестой пленум Совета Федерации профсоюзов Приднестровья был посвящен отчету о годовой деятельности новой команды, пришедшей к руководству ФПП в марте прошлого года. Председатель приднестровских профсоюзов Виктор Иванченков долго и красиво отчитывался о том, как его команда на протяжении этого года «расчищала авгиевы конюшни», доставшиеся ей от прежнего руководства. Хотя почему-то умолчал о том, что возглавляемая им новая команда вообще-то «старая». Он и все его четыре зама (при прежних председателях как-то обходились одним замом, и ничего, справлялись) входили в состав президиума Совета ФПП по 10 – 20 лет. Президиум, к слову, является коллегиальным органом ФПП и принимает решения, соответственно, коллегиально, и, следовательно, новая-старая команда тоже несет ответственность за принятые в прошлые годы решения. А еще с гордостью рассказывал о том, как укреплял дисциплину, и как уходили те, «кто не смогли перестроить свою работу в соответствии с поставленными требованиями, кто не справлялись с поставленными задачами». И опять ни слова о том, как их «заставляли уходить»…
На победной ноте звучал председательский рассказ и о развитии социального партнерства, о наладившемся взаимодействии с исполнительными органами власти, Верховным Советом, президентом, который он закончил, по обыкновению, призывами об укреплении приднестровских профсоюзов для защиты «наших членов».
К слову, как нынешнее руководство Совета ФПП защищает «своих членов», какова крепость профсоюзных рядов, их степень консолидированности и единства, можно было лицезреть здесь же, на пленуме. Когда взявший слово в прениях председатель Григориопольского профсоюзного объединения работников здравоохранения Роберт Киракосян предложил руководству ФПП и профактиву республики обсудить ситуацию в отрасли, отреагировать на жесткую и не во всем обоснованную критику медицинских работников со стороны президента, наконец, поддержать медиков в этой ситуации (чтобы что-то требовать от здравоохранения, его надо финансировать не на 13 %) председатель Иванченков потребовал от него «не уводить пленум в сторону», и вообще у членов профсоюза иное мнение по поводу медиков, надо понимать, солидарное с президентским.
Напомним, месяцем ранее глава республики подверг жесткой критике министра здравоохранения и всех работников отрасли за провалы в работе и потребовал направлять все поступающие жалобы в Следственный комитет, а тот, в свою очередь, обязан реагировать и «заводить» уголовные дела. Устроенный президентом разнос вызвал широкий общественный резонанс – его активно обсуждали как в социальных сетях, так и среди пребывающих в шоке от открывшихся перспектив медицинских работников (об этом Днестр-ТВ писал, смотри материал "Вылечит ли Следственный комитет «болячки» нашего здравоохранения?"). Вообще в те дни о «деле врачей» не высказался только ленивый, но республиканский отраслевой профсоюз, руководимый Н.Мироновой, оказался самым ленивым – профсоюз мог бы, хотя бы в рамках профессиональной гордости и корпоративной солидарности, заступиться за своих коллег, напомнить, что состояние нашей медицины – есть отражение экономического благополучия страны, и нечего на зеркало пенять. Но, увы… Молчание ягнят.
Р.Кирокасян попытался его прервать, взывал на пленуме к профсоюзной солидарности, сплочённости и единству, ведь, не исключено, что завтра такой же разнос может быть устроен по поводу педагогов или, например, работников культуры, и уже против них Следственный комитет по команде будет заводить уголовные дела, но не был понят и услышан – председатель ФПП недвусмысленно дал понять, что защищать некого, а профактив стыдливо промолчал. В знак протеста григориопольский профсоюзный медицинский лидер покинул пленум.
Не думаю, что после такого продемонстрированного «единства» авторитет профсоюзов среди тех же медиков будет расти. Уже сегодня численность профсоюзных рядов стремительно сокращается – по всей республике сегодня в них состоят всего 60 тыс. человек, только за прошлый год профсоюзы «потеряли» почти три тысячи человек. И не только по причине происходящего на предприятиях, в учреждениях сокращения штатов, но главным образом в силу беззубости приднестровских профсоюзов.
Собственно, они всегда были трусоваты, а сегодня еще и безропотны. Новая команда управленцев от профсоюзов, их председатель, менталитет и личностные качества которого «выковывались» на предприятии, аффилированном с одной большой фирмой, не станут кусать руку, которая их поставила руководить профсоюзами. Хорошо бы, чтобы не развалить… Иван Загоруйко