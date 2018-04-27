Еще во времена предыдущего руководства республики была предпринята попытка интегрироваться в российскую платёжную систему «МИР». Это благое дело предусматривало большие удобства, в т.ч. и международные платежи с минимальным тарифом. Введение этой системы интегрировало бы Приднестровье в Россию в области эмиссии платежных карт и прочего, что крепче связало бы и финансовые системы. Тем более, что мы только и говорим о гармонизации и сближении с Россией! В конце 2017 представители Российского Национального Коммерческого банка даже назначали встречу для обсуждения деталей реализации проекта.
И тут как гром среди ясного неба: оказывается, 21 января 2018 руководитель Приднестровского Республиканского банка Владислав Тидва отказывается от российской платёжной системы «МИР». Уточнение редакции "Днестр ТВ": Вернее, "...вынуждены принять решение по приостановке взаимодействия с ПАО РНКБ в рамках реализации данного проекта".
Хотите узнать причину? Пожалуйста:
Получается, что Приднестровье просить у России денег может, не опасаясь санкций и возникновения рисков, а интегрироваться в российскую систему - это рискованно. Недруги нашей власти тут же стали намекать, что Владислав Тидва - ставленник "Шерифа", ведь он пришел из его коммерческого банка, а деньги монополиста находятся в Европе и США. Поэтому российский вектор - российским вектором, но бабки - это святое! Ведь могут последовать санкции с арестом активов. Странно как-то это все. Куда идете, господа? Семен Мелехов