27.04.2018 Заявление Приднестровского республиканского банка о недостоверной информации в некоторых СМИ

От редакции "Днестр ТВ": Хорошо, что приднестровские руководители так часто и оперативно просматривают наш сайт. Плохо то, что по любому поводу стремятся подать в суд. Так было при первом, втором, и так будет, наверное, и при третьем президенте ПМР. Хотя лучше, наверное, в данном случае, было бы разъяснить ситуацию, которая сложилась после подписания письма-ответа ПАО РНКБ.

Можно предположить, что ситуация на сегодня другая, но почему пресс-служба банка молчала до сих пор? Напомним, что сканы писем появились в социальных сетях намного раньше публикации в "Днестр ТВ", однако не вызвали столь бурной реакции. Нам представляется, что гражданское общество имеет право знать какие решения, затрагивающие приднестровцев, принимаются наверху.



Мы готовы опубликовать разъяснение по этому поводу, как и комментарий представителя ПРБ по этому вопросу.

