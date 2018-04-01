Бывший президент ПМР Евгений Шевчук опубликовал в социальной сети свои размышления по по поводу опубликованных в официальных источниках итогов функционирования экономики Приднестровья за 1 квартал 2018 года. Он отмечает, что нынешняя власть публикует "гораздо меньше цифр о состоянии экономических процессов".



"25 апреля 2018 года на сайте Центрального банка Приднестровья был опубликован пресс-релиз «Макроэкономическая ситуация в Приднестровье в 1 квартале 2018 года». Прочитав данную информацию, можно только порадоваться за наше Приднестровье!



Все показатели пошли вверх: выпуск продукции крупными предприятиями увеличился в 1,4 раза; объем экспорта увеличился в 1,5 раза; статистическая стоимость импорта увеличилась на 33,9%; расширение объемов денежных переводов +29,7%; полностью обеспечен спрос на наличную валюту; рост оборота наличных денег в виде торговой выручки на 15,8%; увеличение заработной платы на каждом втором опрошенном банком предприятии.



Но так ли все радужно? Рассмотрим каждый показатель в отдельности.



• Рост объемов производства в 1 квартале в 1,4 раза, согласно данных Банка Приднестровья, произошел в основном за счет увеличения объемов выпуска готовой продукции в черной металлургии (в 3,1 раза).

В принципе это не удивительно, ведь в 1 квартале 2017 года, по данным статистики, объем производства в черной металлургии составил всего 44% от объемов производства 2016 года.

Кроме того, в 2017 году отмечен значительный рост цен на сталепрокат на мировых рынках, плюс экспорт в валюте придает импульс росту рублевой денежной массы, вот и весь секрет экономического чуда.



Уже 27 апреля на сайте Новости Приднестровья опубликовано интервью с директором ММЗ, в котором он сетует на то, что санкции США сказались на работе ММЗ, цены на готовую продукцию пошли вниз, спрогнозировать развитие дальнейшей ситуации невозможно.



Работа ММЗ всегда была важна для республики, это жизнь и благополучие Рыбницы. Это не первые экономические проблемы, с которыми сталкивается завод и хочется надеяться, что он справится с экономическими санкция и продолжит работать. Напомним, низкие цены на продукцию ММЗ были и в конце 2015 и в 2016.



• Рост объемов экспорта в 1,5 раза и импорта на 33,9%.

Не сложно догадаться, что рост экспорта произошел в основном за счет черной металлургии, а соответственно рост импорта за счет сырья для того же ММЗ. Но сейчас не об этом. Эффективность ВЭД оценивается не по динамике экспорта-импорта, а по динамике сальдо внешнеторгового оборота (сальдо – разница между экспортом и импортом). На протяжении многих лет сальдо ВТО ПМР является отрицательным, то есть мы больше покупаем, чем экспортируем. Экспорт это потенциальный приток валюты в республику, импорт – отток, отрицательное сальдо показывает, на сколько больше валюты уходит за пределы, чем приходит в виде выручки за экспорт товаров. Соответственно его сокращение демонстрирует динамику экономической ситуацию в Республике. Однако, проанализировав ситуацию, выясняется, что если в 2016 году сальдо было -88,7 млн. долл., то в 2017 уже -95,5 млн. долл., а в 2018 еще хуже –106,6 млн. долл. Поток валюты за пределы республики стремительно растет.



А если проанализировать, что же мы еще стали покупать, кроме сырья для ММЗ, то выясняется, что мы стали больше курить (рост импорта сигарет почти в два раза), больше едим свинины (рост импорта на 63,35%).



• Радует новость о полной обеспеченности спроса на наличную валюту.

Здесь вообще все просто! Порядка 45% девальвации, совокупная инфляция порядка 116% за период 2017- 1 кв.2018 гг. и сохранение размеров заработных плат и пенсий в рублевом эквиваленте на уровне 2016 года привели к тому, что у людей просто нет прежнего объема доступных денег на приобретение валюты, более того они вынуждены достать свои валютные накопления и обменять на рубли для обеспечения своих потребностей в новых социально-экономических реалиях. Если учесть еще рост валютных перечислений граждан, то ситуация еще более тяжелая. Назвать этот процесс достижением действующей власти? Самонадеянно и не соответствует реальным фатам и процессам. К слову сказать, те же процессы и повлияли на рост оборота наличных денег в виде торговой выручки.



• И, наконец, увеличение заработной платы.

Обратимся к данным статистики, опубликованным на сайте Министерства экономического развития. Согласно данной информации средняя заработная плата по республике в 1 квартале 2017 года составляла 332 у.д.е., тогда как в первом квартале 2018 года составила всего 256 у.д.е., а это всего 77% от уровня прошлого года. По промышленности данный показатель в 2017 году составлял 422 у.д.е., а в 2018 году всего 343 у.д.е или 81% от уровня прошлого года. Возможно, имелся ввиду, рост в рублях? Да, действительно, согласно данным той же статистики, рост средней заработной платы по республике по отношению к первому кварталу составил 108%, а в промышленности 114,4%. Но, для оценки уровня покупательской способности, необходимо вспомнить про инфляцию, а ее совокупный уровень 116%. Любой экономист вам скажет, что превышение инфляции над ростом заработной платы свидетельствует о снижении реальных доходов граждан.



• Очень хотелось посмотреть, как изменились доходы бюджета за этот период, но по странному стечению обстоятельств, Министерство финансов перестало с 2018 года публиковать ежемесячную оперативную информацию о доходах бюджета, в прочем, так же, как и информацию о крупных налогоплательщиках увеличивших и уменьшивших отчисления в республиканский бюджет. Возможно, сложнее стало ее найти, наверное, есть что скрывать и нечем гордится! Прошли те времена, когда в каждый почтовый ящик приносили данные о налогоплательщиках и о поступлениях в бюджеты...



Вот реальные краткие итоги 1 квартала 2018 года, скрытые за "ростом "экономики, который так навязывают в Приднестровье с экранов телевизоров. Если попытаться сравнить с 2013-2014-2015 годами, то очевиднее провал, но это дело уже специалистов. Хотя уже каждый, полагаю, ощутил все это на своем кармане. И когда зарплаты реально стало меньше, упала покупательная способность граждан, многим не хватает денег до конца месяца, думаю, сложно поверить в байку о том, что жизнь в республике стала лучше.



Спасибо за внимание... До, новых...)))".