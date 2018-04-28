На официальном сайте КПРФ опубликовано заявление Центрального Совета СКП-КПСС по поводу запрета на проведение первомайского митинга оппозиции в Приднестровье.
"Заявление Центрального Совета СКП-КПСС «Погасив первомайскую искру – раздуете пламя!» Два года назад в Приднестровской Молдавской Республике был установлен олигархический режим. За этот короткий срок новые власти уничтожили почти все социальные гарантии, которыми располагали люди труда. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Сегодня местные воротилы криминального бизнеса хотят ещё большего - попросту растоптать политические свободы граждан страны.
Приднестровская Молдавская Республика создавалась как суверенное, многонациональное государство для защиты принципов справедливости, интернационализма, сохранения экономического и духовного потенциала, защиты интересов Приднестровского народа. Однако, впервые в истории Приднестровской Молдавской Республики действующая власть, контролируемая фирмой «Шериф», запретила проведение митинга 1 Мая. Запрет на проведение митинга гражданам Приднестровья – это не просто очередной акт произвола и беззакония. Нынешняя коррумпированная верхушка Приднестровья, видимо, стремится быть похожей на тех американских изуверов, которые в мае далёкого 1886 года расстреляли рабочую демонстрацию в Чикаго, а пятерых её организаторов отправили на виселицу.
Напомним администрации ПМР слова приговорённого к смерти Августа Списа: «Может быть, повесив нас, вы погасите искру, но там! – и там! – и там! – за вашей спиной, перед вашими глазами, всюду вокруг вас снова вспыхнет пламя! Это подземный огонь! Вам не погасить его». Пророчество казнённого чикагского рабочего сбылось. С той поры 1 Мая ежегодно отмечается во всём мире как День международной солидарности трудящихся. Верный своему интернациональному долгу, Союз коммунистических партий – КПСС, который объединяет восемнадцать братских партий, выражает свою солидарность не только нашим товарищам – приднестровскими коммунистам, но и другим оппозиционными объединениям, всем гражданами Республики.
Выражаем поддержку Председателю ЦК Приднестровской Коммунистической партии, депутату Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Хоржану Олегу Олеговичу, всем трудящимся и коммунистам Приднестровья.
Мы возмущены тем, что приднестровский режим, контролируемый местными олигархами, запретил гражданам Приднестровья провести митинг протеста на центральной площади г. Тирасполя в честь Первомая – Дня Международной солидарности трудящихся. Мы убеждены в том, что политические силы, мужественно отстаивающие истинные интересы Приднестровского народа, социальную справедливость, дружбу народов и подлинное народовластие, как и в трудные годы борьбы за независимость, выстоят и обязательно победят!
Центральный Совет СКП-КПСС г. Москва, 27 апреля 2018 г. Источник
Дополнение к теме: Как сообщает сайт КП ПМР, "27 апреля с 10 до 11 часов на площадке у памятника В.И. Ленину перед Верховным Советом ПМР должен был состояться пикет оппозиции, на котором граждане собирались потребовать от власти соблюдения права приднестровцев на проведение собраний и публичное выражение мнения о происходящем в республике. Решение собраться на пикет было принято после трех запретов городских властей проводить митинг протеста на столичной площади 30 апреля, 1 и 2 мая. Численность пикета была заявлена в 30 человек, которые никак не смогли бы помешать движению транспорта и пешеходов в месте его проведения.
Однако боящаяся своего народа власть запретила и это мероприятие, сославшись на проведение в это время на площади А.В. Суворова велопробега «Знамя Победы». Каким образом 30 человек у памятника Ленину могли бы помешать велосипедистам на дороге, представители городской власти не уточнили.
Как и следовало ожидать, повод для запрета оказался формальным и надуманным. Сбор участников велопробега происходил на другом конце площади в полукилометре от заявленного места проведения пикета, а после старта велосипедисты проехали по проезжей части на значительном удалении от памятника Ленину буквально за 30 секунд.
Таким образом, в очередной раз приходится констатировать, что правящий режим погряз во лжи и беззаконии, раз за разом беззастенчиво попирая основополагающие права человека и гражданина. Однако если они думают, что терпение народа безгранично, а творимый ими произвол будет вечно сходить им с рук, то они ошибаются!".