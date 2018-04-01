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Путин поздравил ветеранов с обоих берегов Днестра с Днем Победы

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Путин поздравил ветеранов с обоих берегов Днестра с Днем Победы
В преддверии Дня Победы глава российского государства направил персональные поздравления проживающим на обоих берегах Днестра ветеранам Великой Отечественной войны.

Президент России сердечно поздравил фронтовиков и тружеников тыла с Великой Победой. Владимир Путин отметил высокое мужество и героизм участников Великой Отечественной войны. Глава государства пожелал им здоровья и всего самого доброго.

- Вы, дорогие ветераны, мужественно прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, отважно сражались с врагом в партизанских отрядах и в подполье, не жалея сил трудились в тылу. Высокие нравственные качества, личную ответственность за страну вы несёте через всю жизнь. Ваши дела и поступки, беззаветная любовь к Родине, умение жить честно, ценить дружбу – всегда будут для нас примером. Желаю Вам здоровья и всего самого доброго. Президент Российской Федерации В.Путин, - сказано в поздравлении, размещенном на странице посольства России в Республике Молдова.
  • Сегодня, 06:12
  • DTV
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