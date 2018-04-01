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Почему не состоялся первомайский митинг протеста в Тирасполе
Депутат Верховного Совета ПМР, Председатель ЦК Приднестровской компартии Олег Хоржан рассказывает кто и почему помешал провести первомайский митинг протеста в Тирасполе.
От редакции Днестр ТВ: Федерация Профсоюзов Приднестровья планирует в Тирасполе "организацию праздничных мероприятий в столице, а также регионах республики" - источник сайт ФПП.
- Вчера, 17:45
- DTV
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