Украина: Вместо здравоохранения — медицинское сопровождение на кладбище Украина готовится к проведению медицинской реформы, которую уже заранее критикуют все, кроме самого украинского Минздрава. Как пишет Украина.ру, правительство приняло четыре постановления, необходимые для старта новой модели финансирования медицинских учреждений. Она вступит в силу в июле 2018 года.
В итоге, бесплатной будет только экстренная помощь, консультации семейных врачей и профилактика болезней, а также паллиативная медицина, которая уменьшает страдания при заболеваниях с неизбежным летальным исходом.
Все остальные услуги будут оплачивать либо сами пациенты, как в случае с дорогими специализированными операциями и стоматологией, либо государство будет оплачивать врачебную помощь частично.
Данные преобразования резко негативно воспринимаются населением Украины. Кроме того, реформа противоречит Конституции — в основном законе страны закреплена бесплатная медицинская помощь для всех. «По сути, сейчас мы бросаем людей под танки… Тарифы подняли у нас за газ, подняли за электроэнергию, подняли коммунальные платежи, а теперь еще платить просто за то, чтобы попасть в больницу», — прокомментировала реформу депутат ВР Ольга Богомолец. «Краткий смысл медицинской реформы, которую только что продавили провластные партии — официальное введение платной медицины, закрытие медучреждений в малых городах и селах, а в будущем — приватизация больниц», — добавил нардеп Александр Вилкул.
«Отменим профилактические осмотры, отменим флюорографию, вызовы врача на дом тоже отменим, из бригады скорой помощи заберём врача, больных туберкулёзом будем лечить в домашних условиях и т. д. и т. п. Всё это — пережитки коммунизма, а мы будем заниматься медицинским сопровождением людей на кладбище, это медицина по-новому», — высказался экс-премьер Николай Азаров.
Добавим, что уже с июля украинские медицинские учреждения первичной помощи перейдут на новую модель финансирования. Национальная служба здоровья начнет подписывать договоры с первичными медицинскими учреждениями.
Порошенко завершил операцию в Донбассе и начал новую Президент Украины Петр Порошенко объявил о переходе от формата антитеррористической операции (АТО) к операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Такое заявление он сделал во время заседания военного руководства страны, передает «Интерфакс».
«С сегодняшнего дня, 30 апреля 2018 года, антитеррористическая операция широкомасштабная на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства», — сказал президент. Соответствующий указ он подписал во время заседания.
«Хочу отдельно отметить, что завершение режима широкомасштабной АТО не лишает нас возможности объявлять АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях», — подчеркнул украинский лидер. Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. Украинские власти объявили о начале антитеррористической опеации на востоке страны в апреле 2014 года.