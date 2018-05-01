Депутаты предлагают определиться, кого и на сколько штрафовать за невывоз мусора Еще одна законодательная инициатива депутата Олега Василатия о внесении изменений в Кодексс об административных правонарушениях вызвала оживленные прения в ходе пленарного заседания. Парламентарий аж завозмущался: «е-мое, как приходит инициатива от Василатия, весь Верховный Совет начинает выступать!» Так, может быть, что-то поменять в консерватории – и дело тут не в непонятливости коллег по парламенту, а в качестве василатиевских законодательных новелл?
Хотя этой инициативой парламентарий, верю, искренне хотел восстановить, как он сам выразился, конституционный принцип социальной справедливости. Но получилось, как у незабвенного Жванецкого – желали, как лучше, получилось, как всегда. Дело в том, что депутатский корпус в последнее время так «наперекраивал» законодательную базу по поводу вроде бы простого бытового «мусорного вопроса», что уже и сам запутался: кого, как и на сколько штрафовать за невывоз мусора. Так, административную ответственность за отсутствие договора на сбор и вывоз твердых бытовых отходов предусматривает КоАП (ст.6.22), в первом чтении уже приняты поправки в Жилищный кодекс, закрепляющие обязанность по заключению договора на сбор и вывоз ТБО для граждан и юридических лиц наравне с иными услугами. Кроме того, приняты дополнения в закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами», в соответствии с которыми владельцы частных домов обязаны заключать со «Спецавтохозяйством» договор, если же они не желают этого делать, то тогда им придется оплатить установленный государством фиксированный «мусорный» сбор. Короче, платить придется все равно.
Но тут возникает правовая неопределенность – под действие штрафной статьи об административной ответственности за отсутствие договора на вывоз мусора (повторимся, ст.6.22 КоАП) подпадают как граждане, проживающие в многоквартирных жилых домах, так и те, которые проживают в индивидуальном жилом доме. Но частники ведь уже платят фиксированный сбор, но у них нет договора со Спецавтохозяйством, следовательно, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях их можно смело штрафовать, то есть «бить рублем» дважды… Василатий, повторимся, решил восстановить справедливость, и предложил освободить от административного наказания жителей индивидуальных домовладений, не заключивших со специализированной организацией договор на сбор и вывоз твердых бытовых отходов.
А как же быть с жильцами многоквартирных домов? У кого из нас есть договор со Спецавтохозяйством на вывоз мусора? Отвечаю – ни у кого. Вывоз мусора мы оплачиваем в рамках получаемой платежки от ЖЭУКа. А раз нет договора, то тогда, получается, нас тоже можно штрафовать всех без разбора! Рисую картину – вваливается ко мне в квартиру такой активный и инициативный участковый и просит показать договор со Спецавтохозяйством. А у меня его нет.
Покажи платежку, скажите вы, а я ее, например, куда-то «запропастила». Что делает участковый, заметьте, в соответствии с законом? Правильно – составляет на меня административный протокол. Я, конечно, в суде могу доказать свою «невиновность» (к тому времени может быть и потерянную платежку найду), но кто из нас (особенно из пожилых) готов к судебным волоките и издержкам? Единицы! Увы, у нас сегодня так выстроена бюрократическая система управления, что легче уплатить штраф, чем «бодаться» с государством. В качестве примера можно привести ситуацию, далекую от мусорной – с теми же штрафами за нарушение правил дорожного движения. Вроде бы как и понимаешь, что прав, что вопрос о нарушении спорный, но как подумаешь, сколько нервов придется «убить», доказывая свою правоту, так и передумаешь, и штраф заплатишь.
На высокую возможность нарисованной мною картины автору законодательной инициативы указал депутат Хоржан – «боюсь, что так и будет, и штрафовать будут». В спор вмешался спикер Александр Щерба: «Как юрист юристу, - обратился он к Хоржану, - скажу, что у жильцов многоквартирных домов нет договора, но он считается формально заключенным, если пошел первый платеж за вывоз мусора. И только если квартиросъемщика что-то не устраивает по поводу качества оказываемой услуги, он может индивидуально заключить договор со Спецавтохозяйством». Хоржан парировал: «как юрист юристу скажу – статья лишняя, она дает основания штрафовать людей». Олег Василатий заметил, что «все, что говорит Хоржан, не относится к сути моей законодательной инициативы». Депутат Андрей Сипченко возразил: «относится, все относится, когда речь идет о кошельках наших людей, ибо бабушки по судам бегать не будут, легче заплатить». Но, согласитесь, это уже похоже на государственный рэкет.
Однако бабушки не особенно «взволновали» парламентариев, и законопроект был принят в первом чтении, так сказать, концептуально. Ко второму чтению Василатий и депутаты его профильного комитета обещались учесть все замечания и предложения. Иван Парлкор