Празднование Первого мая - это давняя традиция наших людей. Тут и весеннее настроение, и ожидание перемен к лучшему, и желание подчеркнуть, что трудящиеся все-таки помнят о своих правах и готовы их отстаивать, и многое другое.

Конечно, представить первомай без выезда за город или тех же шашлыков - тяжело, но это будет во второй половине дня. А в первой - проявим солидарность и сходим на митинг!

Если раньше митинги инициировали приднестровские профсоюзы, то теперь они беззубые и боятся, как бы чего не вышло. А ничего у них и не выйдет! Поэтому все в наших руках: давайте просто прогуляемся по такой хорошей погоде, ведь все к этому располагает.

С праздником, друзья!

