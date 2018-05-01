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С праздником Первого мая, друзья!

С праздником Первого мая, друзья!
Празднование Первого мая - это давняя традиция наших людей. Тут и весеннее настроение, и ожидание перемен к лучшему, и желание подчеркнуть, что трудящиеся все-таки помнят о своих правах и готовы их отстаивать, и многое другое.
Конечно, представить первомай без выезда за город или тех же шашлыков - тяжело, но это будет во второй половине дня. А в первой - проявим солидарность и сходим на митинг!
Если раньше митинги инициировали приднестровские профсоюзы, то теперь они беззубые и боятся, как бы чего не вышло. А ничего у них и не выйдет! Поэтому все в наших руках: давайте просто прогуляемся по такой хорошей погоде, ведь все к этому располагает.
С праздником, друзья!
  • Сегодня, 06:41
  • DTV
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