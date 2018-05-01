27 марта 2018 года президиум Совета Федерации профсоюзов Приднестровья (ФПП) было принял решение учредить новое печатное издание – газету «Профсоюзы Приднестровья». Также был утвержден главный редактор. Им стала Екатерина Ткаченко, которая, по информации "Днестр ТВ", ранее работала редактором многотиражки в "Тиротексе". Напомним, что сам глава профсоюзов В.Иванченков, также оттуда.
Наш читатель помнит, как ради того, чтобы снять с работы главного редактора популярной газеты ФПП "Профсоюзные вести", эта газета была закрыта иезуитским путем. Верховный Совет ПМР принял решение, согласно которому слово "профсоюз" и его производные принадлежат (!) только ФПП, и она имеет право на них.
Но и в этот раз президиум ФПП принял оригинальное решение - можно сказать, что введен орган цензуры: как сообщается на сайте профсоюзов, "редакционная коллегия Федерации будет утверждать все публикуемые материалы и утверждать редакционное планы". В Законе ПМР "О средствах массовой информации", насколько помнится, такого нет.
14 апреля издание было зарегистрировано. Уже вышел первый номер.
"Днестр ТВ" поздравляем еженедельник с рождением и желает, чтобы газета «Профсоюзы Приднестровья», как и сама ФПП стали настоящими защитниками прав и интересов рядовых членов профсоюза.
А работы у них - непочатый край! Федерация стремительно теряет своих членов: При общей численности работающих в организациях, имеющих профсоюзы, 80051 человек, членов профсоюза насчитывается всего 59959 человек. По сравнению с 2016 годом число членов этой организации сократилось на 2726 человек. И это не только от того, что идет сокращение и реорганизация рабочих мест. ФПП превратились в соглашательский орган и серьезных действий по защите прав своих членов не предпринимает.