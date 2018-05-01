Игорь Додон заявил о чрезвычайной важности победы на выборах в Кишиневе и в Бельцах 20 мая, а также осенью на парламентских выборах. Президент Молдовы выступил на праздничном первомайском митинге, который состоялся по завершении организованного Партией социалистов шествия. Игорь Додон подчеркнул, что этот марш солидарности уже стал традиционным, он состоялся седьмой год подряд.
- Сегодня пресса меня спросила: «Вы же не состоите в партии, что вы тут делаете?». Но я социалист, я вместе с гражданами, я вместе с вами был, есть и останусь. И хочу вас заверить в том, что никто и ничто не сможет помешать нам выиграть в этом году, - заявил глава государства.
По его словам, сейчас наша страна переживает сложное время. Однако у промолдавских сил уже есть и победы.
- Справа от нас - здание парламента, в котором сидит парламентское большинство, которое никто не выбирал и не поддерживает. В 2014 году никто не выбирал такое парламентское большинство. В 2014 году мы сказали, что мы уходим в оппозицию от евроунионистов. Прошло четыре года, мы не изменили свою позицию. Мы были тверды. Есть и некоторые победы: мы освободили здание слева от нас, президентуру, от евроунионистов, которые в 2009 году поиздевались над этим государственным символом и подожгли его. Мы выгнали их отсюда и отремонтируем это здание, как отремонтируем и всю страну, - заверил Игорь Додон.
Президент отметил, что 2018 год является годом Штефана чел Маре. И в этом году граждане Молдовы получили единственный шанс избавиться от бандитов, которые оказались у власти.
- Мы с вами стали очень серьезной политической силой и командой. Никто из наших противников этого не ожидал. Прошло семь лет, и мы стали главной командой профессионалов и главной политической силой страны. Мы готовы взять на себя ответственность за будущее страны, и мы обязаны это сделать, победить, как мы это сделали в 2016 году, как мы должны победить на выборах в Кишиневе и в Бельцах через несколько недель. Но основная победа предстоит нам этой осенью. У нас других шансов не будет. В этом году у нас есть единственный шанс освободить эту страну от бандитов, которые находятся у власти, и здесь у нас нет права на ошибку. Поэтому призываю всех, вне зависимости от цветов партий, поддержите команду профессионалов, поддержите ПСРМ, потому что только мы вместе сможем навести порядок. За нами наши дети и внуки, и мы должны сохранить эту страну для них. Мы обязаны это сделать. Но для этого мы должны быть едины. В этом году, в год Штефана, будет наша с вами победа. Через несколько недель победим в Кишиневе и в Бельцах, а в конце этого года - по всей стране, - сказал президент.
Игорь Додон добавил, что через неделю будет священный праздник День Победы. Глава государства призвал всех отпраздновать 9 мая.