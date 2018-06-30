Dnestr.TV

 
0

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Тирасполь затопило... местами

Спасибо вайбер-паблику "Приднестровье"
  • 30-06-2018, 10:56
  • DTV
  • Просмотров: 665
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Верховный Совет ПМР лишил Олега Хоржана депутатской неп ...
  • Участники боевых действий по защите ПМР выступили с ини ...
  • Пресс-конференция депутата ВС ПМР О. Хоржана
  • Приднестровье на пороге новых испытаний
  • Тучи над Тирасполем. К метеосводкам отношения не имеет.
  • Новости приднестровского правосудия: суд над Хоржаном п ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Показательная порка продолжается
  • Защитнику ПМР Апостолову назначили административный штр ...
  • Обзор цен в Затоке — дороже, чем в Египте и Турции

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Верховный Совет ПМР лишил Олега Хоржана депутатской неп ...
  • Участники боевых действий по защите ПМР выступили с ини ...
  • Пресс-конференция депутата ВС ПМР О. Хоржана
  • Приднестровье на пороге новых испытаний
  • Тучи над Тирасполем. К метеосводкам отношения не имеет.
  • Новости приднестровского правосудия: суд над Хоржаном п ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Показательная порка продолжается
  • Защитнику ПМР Апостолову назначили административный штр ...
  • Обзор цен в Затоке — дороже, чем в Египте и Турции
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна