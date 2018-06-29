Граждане Молдовы продолжают подпитывать национальную экономику страны, пересылая из-за рубежа деньги. По данным Национального банка республики, в мае этого года объем банковских переводов из-за границы в пользу физических лиц вырос практически на 20% в сравнении с прошлым годом, достигнув 126,26 миллиона долларов США.



По-прежнему лидером по объему денежных перечислений граждан Молдовы на Родину остается Россия.

«В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из Российской Федерации», — отмечено в сообщении Нацбанка.



На поступления из России в общей доли денежных переводов приходится 27,9% трансфертов. Сумма переводов из России превысила 35 миллионов долларов.



В тройку лидеров также вошли Израиль и Италия, откуда в республику перевели 18,1 миллиона долларов и 12,6 миллиона, соответственно. Из США в страну поступило около восьми миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Германия, из которой переслали чуть больше шести миллионов долларов, передает sputnik.md.